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Axe Sotega-Nkembo : 2 semaines pour une transformation complète

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 13h44min
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Une vue des travaux sur l'axe Sotega-Nkembo © D.R.
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Les habitants du 2ème arrondissement de Libreville peuvent entrevoir le bout du tunnel. Et pour cause, l’axe Carrefour Sotega-Rond-point de Nkembo fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation destinés à transformer complètement cette voie devenue difficilement praticable. Le chantier a  été confié à l’entreprise CTI, avec pour objectif de rendre l’ouvrage opérationnel dans un délai d’environ 2 semaines.

Avant le lancement du chantier, circuler sur cet axe relevait parfois du parcours du combattant. Nids-de-poule, chaussée déformée et dégradation générale du revêtement obligeaient les automobilistes à ralentir considérablement leur allure. Cette situation provoquait régulièrement des bouchons, notamment aux heures de pointe, affectant aussi bien les conducteurs que les transporteurs en commun. Soucieuse d’améliorer les conditions de mobilité dans cette partie de la capitale, la mairie de Libreville suit de près l’évolution du chantier. Une visite de terrain effectuée le 16 juin a permis aux équipes municipales de constater l’avancement des opérations engagées par l’entreprise adjudicataire.

Une route stratégique en pleine métamorphose

Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme soutenu. Les équipes techniques procèdent notamment au décaissement de la chaussée, à la mise en place d’armatures métalliques ainsi qu’au coulage du béton, un matériau choisi pour sa résistance et sa durabilité. Selon le chef de chantier, Ibrahim Nomobo, l’objectif demeure une livraison de l’infrastructure dans un délai de deux semaines, sous réserve de conditions favorables. Toutefois, plusieurs contraintes persistent, parmi lesquelles la présence d’eaux usées, les stationnements anarchiques, les dépôts sauvages d’ordures et certains comportements inciviques susceptibles de ralentir les opérations.

Une fois les travaux achevés, cette voie devrait retrouver toute sa fonctionnalité et permettre une circulation plus fluide entre le Carrefour Sotega et le Rond-point de Nkembo. La disparition des obstacles liés à la dégradation de la chaussée devrait considérablement réduire les ralentissements observés depuis plusieurs mois et, par conséquent, limiter les embouteillages récurrents dans ce secteur. Pour les populations et les nombreux usagers de cet axe, cette réhabilitation représente ainsi l’espoir d’une mobilité plus efficace et d’un cadre de circulation durablement amélioré.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 13h44min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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