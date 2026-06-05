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ARSEE : Northon Joseph Messan officiellement dans ses fonctions !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 15h56min
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Photo de famille au terme de l'installation de Northon Joseph Messan à l'ARSEE © D.R.
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Nommé lors du Conseil des ministres du 22 mai dernier, Northon Joseph Messan a officiellement été installé dans ses fonctions de Secrétaire exécutif ce vendredi 5 juin 2026. De plus, la cérémonie de passation de charges a été présidée par le ministre de la Réforme des institutions, François Ndong Obiang. Autant dire que l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Énergie Électrique (ARSEE) amorce une nouvelle ère managériale.

Tel un passage de témoins dans une course d’athlétisme, Emmanuel Berre et Northon Joseph Messan ont démontré lors de cette cérémonie qu’ils sont attachés au principe de la continuité du service public. D’ailleurs, le Secrétaire exécutif sortant a salué le profil de son successeur. Il a qualifié l’institution de « plus que jamais stratégique » à l’heure de la diversification énergétique nationale. En réponse, le nouveau promu s’est engagé à pérenniser la culture de la performance prônée par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

l’ARSEE plus que jamais tourné vers la performance !

Pour mener à bien cette feuille de route alignée sur le premier pilier du projet de société présidentiel, Northon Joseph Messan saura s’appuyer sur un solide background académique et professionnel. Il est titulaire d’une licence en droit des affaires obtenue en Tunisie. De plus, il possède un Master II en ingénierie commerciale et management validé à Paris. Par conséquent, le nouveau Secrétaire exécutif dispose des compétences juridiques et managériales requises pour le poste. Le but étant de naviguer dans les arcanes de la régulation sectorielle. 

Passation de charges entre Emmanuel Berre et Northon Joseph Messan © D.R.

Ce profil technique s’avère indispensable alors que la loi n°039/2025 du 31 décembre 2025 consacre la mutation de l’ancienne « Agence » en « Autorité ». Un statut qui emporte substantiellement ses prérogatives d’arbitrage, d’accès aux infrastructures et de sanction. Aussi, aux opérateurs du secteur, Northon Joseph Messan a clarifié sa vision. « La régulation n’est pas un obstacle à votre activité. Elle en est le garant », a-t-il rappelé. Non sans manquer d’exhorter à la rigueur et à la loyauté. Northon Joseph Messan a remercié le Président du conseil d’administration pour « les conseils constants ». Le ton est donné !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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