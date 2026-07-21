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Panthères du Gabon : 40 millions FCFA de salaire pour Sébastien Migné !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 21 juillet 2026 à 16h23min
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Sébastien Migné © D.R.
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D’après les révélations exclusives du média social très informé Pantheres.Inside, le nouveau sélectionneur national des Panthères du Gabon, Sébastien Migné, devrait bénéficier d’un traitement financier particulièrement avantageux à la tête de l’équipe nationale. En effet, le technicien français devrait percevoir désormais un salaire mensuel fixé à 40 millions de francs CFA.

Cette rémunération est assurément une progression spectaculaire dans la carrière du technicien tricolore. Car d’après Transfertmarket, lors de son passage sur le banc de la sélection d’Haïti, Sébastien Migné touchait un émolument mensuel de 15 800 euros, soit l’équivalent d’environ 10,3 millions de FCFA. L’ancien entraîneur du Kenya et du Congo voit ainsi ses revenus multipliés de plus de 288 %. 

Une nette revalorisation salariale pour Sébastien Migné !

Du côté de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), rien n’a été spécialement commenté à ce propos. Cependant, Pierre Alain Mounguengui a salué le background du nouvel homme fort de l’équipe nationale de football seniors. Ce traitement salarial pourrait traduire la volonté des autorités sportives gabonaises d’investir des moyens importants pour stabiliser l’encadrement technique.

Par ailleurs, cette dynamique devrait s’accompagner de la relance de la sélection nationale. Après avoir conduit Haïti lors des récentes campagnes internationales, Sébastien Migné prend donc les commandes d’un effectif gabonais doté de talents évoluant dans les meilleurs championnats européens. Il devra s’atteler à structurer le jeu et redonner une identité tactique forte aux Panthères.

Sébastien Migné devra tout aussi assurer la qualification pour les prochaines grandes compétitions africaines. Cela passe par l’obtention de résultats rapides afin de justifier cet investissement financier conséquent. L’officialisation de son contrat et sa présentation à la presse nationale constituent le début d’une nouvelle ère pour le football gabonais. L’espoir du renouveau est vivace.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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