Gabon : le français Sébastien Migné nouveau sélectionneur des Panthères !

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Alors que le report de l’annonce du successeur de Thierry Mouyouma semblait acté ce matin pour des raisons de conformité juridique, l’instance faîtière a opéré un virage à 180 degrés. Par la voix de son officier média, Pablo Moussodji Ngoma, la Fegafoot a confirmé que le nom du nouveau patron des Panthères du Gabon sera officiellement dévoilé ce mercredi 15 juillet 2026 à 16 h, lors d’une conférence de presse.

Seulement selon les révélations du quotidien national L’Union, le choix de l’instance s’est définitivement porté sur le technicien français Sébastien Migné. Libre de tout engagement depuis son départ récent de la sélection d’Haïti, qu’il a brillamment qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’entraîneur de 53 ans aurait validé la proposition de contrat faite par la partie gabonaise.

Sébastien Migné, un très bon assistant passé principal à Haïti !

Sébastien Migné dispose d’un Curriculum vitæ solide et d’une connaissance intime du football africain. Et ce d’autant plus qu’il a longtemps été le fidèle adjoint du légendaire « Sorcier blond » Claude Le Roy. Il a accompagné ce dernier sur les bancs de la RD Congo, du Congo, du Togo, du Ghana et d’Oman. Mais le natif de La Roche-sur-Yon a ensuite tracé sa propre voie comme sélectionneur principal.

Il a notamment officié au Congo Brazzaville entre 2017 et 2018, au Kenya puis en Guinée équatoriale, avant de servir comme adjoint de Rigobert Song avec le Cameroun. Cette nomination s’accompagnerait, selon nos informations, de l’arrivée d’Alain Giresse au poste de Directeur technique national (DTN), un profil de bâtisseur. Les contours de cette nouvelle organisation technique seront détaillés d’ici quelques minutes au siège de la Fegafoot.