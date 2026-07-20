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Football : 2e sacre en coupe du monde pour l’Espagne !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 20 juillet 2026 à 16h34min
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L'équipe d'Espagne célébrant sa victoire © D.R.
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16 ans après le paradis de Johannesburg, l’Espagne s’est installée pour la deuxième fois de son histoire sur le toit du monde. En effet, au bout d’une étouffante nuit d’été dans le New Jersey, la Roja de Luis de la Fuente a arraché son deuxième titre mondial face à l’Argentine tenante du titre (1-0) grâce à un but salvateur du Barcelonais Ferran Torres.

Dès le coup d’envoi, les Ibères ont confisqué le cuir comme d’habitude. Portée par la fougue de Lamine Yamal, intenable sur son aile, l’Espagne a pilonné le bloc de l’Albiceleste. C’est sans doute le rythme effréné des offensives espagnoles qui ont conduit à la blessure de Lisandro Martinez obligé de quitter le terrain. Mais face au tiki-taka espagnol, la forteresse argentine a tenu le choc, incarnée par un Emiliano Martínez.

Défendre pour tenter de conserver son titre mais…

Le portier d’Aston Villa a sorti sa carte des grands soirs avec 12 parades stratosphériques pour écœurer les attaquants adverses. De son côté, un Lionel Messi muselé n’a jamais pu faire basculer le destin de sa probable dernière danse mondiale. Le match a basculé dans la folie à la fin du temps réglementaire lorsque Enzo Fernández a vu rouge. À 10 contre 11 et acculés, les guerriers de Scaloni ont défendu leur survie avec leurs tripes.

Mais en seconde période des prolongations irrespirables le verrou est sauté. À la 106e minute a figé l’éternité, sur un centre millimétré de Pedro Porro, Nico Williams a remisé intelligemment de la tête au second poteau. Surgi de nulle part, le supersub Ferran Torres qui a fusillé Dibu Martínez d’une reprise limpide sous la barre. Le MetLife Stadium a chaviré. Malgré un baroud d’honneur héroïque, l’Argentine a dû rendre sa couronne. 16 ans après c’est le football mondial est rouge.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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