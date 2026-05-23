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Gabon : Northon Joseph Messan nommé secrétaire exécutif de l’ARSEE !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 21h14min
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Northon Joseph Messan, nouveau Sécretaire éxecutif de l'ARSEE © D.R.
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À l’issue du Conseil des ministres du 22 mai 2026, présidé par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, Joseph Northon Messan a été nommé Secrétaire exécutif de l’Agence de régulation du secteur de l’eau potable et de l’énergie (ARSEE). Ce dernier, intégré dans ladite administration depuis 7 ans, a succédé à Emmanuel Berre avec qui il a participé à la structurer.

C’est une nomination qui témoigne de l’ascension d’un cadre technique chevronné au profil international. Puisque titulaire d’un baccalauréat de la série B, Joseph Northon Messan a poursuivi ses études supérieures en Tunisie, où il a obtenu une licence en droit des affaires, avant de décrocher un Master II en ingénierie commerciale et management à Paris. Un background qui lui a ouvert les portes du monde professionnel.

Joseph Northon Messan, la preuve que la jeunesse compte 

Après une première expérience professionnelle de 3 ans en France, Joseph Northon Messan a fait le choix de regagner le Gabon pour mettre ses compétences au service du développement national. Recruté au sein de l’ARSEE en 2019 en tant que Directeur des affaires financières (DAF), le nouveau Secrétaire exécutif a su capitaliser sur cette expérience pour maîtriser les rouages de l’institution. 

Durant son mandat de DAF, il a activement conduit, aux côtés du Secrétaire exécutif sortant Emmanuel, les réformes structurelles ayant abouti à l’implémentation d’un système de gestion de la qualité. Fin connaisseur des enjeux stratégiques du secteur, le promu figure également parmi les artisans du texte de loi promulgué en décembre 2025 portant réorganisation de l’ARSEE.

Par ailleurs, ce choix a des relents stratégiques étant donné qu’il impulse du sang neuf à la tête d’une autorité de régulation aussi névralgique. À cet effet, Brice Clotaire Oligui Nguema envoie un signal à la jeunesse gabonaise. Celle de faire confiance à une nouvelle génération de technocrates compétents, désormais appelés à assumer des responsabilités de premier plan dans la gouvernance du pays.

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