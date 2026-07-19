Gabon : 6mois après Thierry Mouyouma toujours pas payé !

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Six mois après avoir quitté le banc des Panthères, l’ancien sélectionneur national Thierry Mouyouma n’aurait toujours pas perçu ses émoluments. Un traitement jugé discriminatoire qui a fait sortir de ses gonds le patron du football gabonais, Pierre-Alain Mounguengui.

Face aux médias le mercredi 15 juillet 2026, le président de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) n’a pas mâché ses mots concernant le traitement financier réservé au technicien local. Alors que le Gabon a validé son ticket pour la CAN 2025 sous la houlette de Thierry Mouyouma, ce dernier courerait toujours après ses primes de qualification et ses arriérés de salaire.

Un « deux poids, deux mesures » qui passe mal

Une situation d’autant plus révoltante pour Pierre-Alain Mounguengui qu’elle contraste avec la diligence observée par le passé pour régler les techniciens expatriés. « Nous avons pourtant payé Camacho, Neveu… Pourquoi quand c’est un Gabonais cela traîne ? », s’est interrogé avec amertume le patron de l’instance faîtière. Ce manque de considération envers l’expertise locale soulève de vives vagues d’indignation au sein de l’opinion sportive.

Fort d’un bilan technique plus qu’honorable, Thierry Mouyouma conserve d’ailleurs l’estime indéfectible de son ancien président. « Si cela ne dépendait que de moi, l’entraîneur du Gabon serait toujours Thierry Mouyouma », a martelé le patron de la Fegafoot. Désormais sous pression, le chef du département ministériel devra désormais s’atteler à faire bouger les lignes pour aboutir à solder ce passif financier embarrassant pour l’image du pays. Nous y reviendrons !