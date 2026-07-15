A La UneDerniers articlesJUSTICE

Gabon : Le permis de conduire français autorisé 3 mois avant l’enregistrement !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 13h43min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Image d'archives d'un contrôle de police au Gabon © D.R.
Ecouter l'article

Sur les axes routiers gabonais, les contrôles de police donnent régulièrement lieu à des interprétations erronées de la législation routière. D’ailleurs certains agents, au niveau du rond point de la démocratie voire carrefour GP à Nzeng-Ayong affirment à tort que le permis de conduire français y est d’office proscrit sur le territoire gabonais. Pourtant, le principe de réciprocité consacre la validité de ce titre étranger pour les séjours temporaires sans fiche d’enregistrement.

À l’instar des Gabonais en France, les Français au Gabon jouissent du principe de reconnaissance temporaire de plein droit. Aux termes de l’arrêté n°00140/MT/2016 du 25 mai 2016 et en conformité avec le Code communautaire révisé de la Route, Règlement CEMAC du 3 août 2001, tout titulaire d’un permis de conduire français en cours de validité bénéficie d’une autorisation de circuler de plein droit sur le territoire national pour une durée maximale de trois mois.

Le permis Français au Gabon, autorisation encadrée !

Pour les usagers en court séjour notamment pour le tourisme ou des affaires, le titre national, éventuellement couplé au Permis de Conduire International (PCI), est suffisant. Ainsi donc, la production de la célèbre « fiche d’enregistrement » délivrée par la Direction générale des transports terrestres (DGTT), n’est requise qu’au-delà de ce seuil trimestriel pour les résidents, moyennant une redevance de 30 000 FCFA. Avant les 90 jours, le permis de conduire français est autorisé.

Par ailleurs, il y a la nécessité de prouver la durée du séjour pour le cas spécifique des binationaux. En effet, en cas de contrôle routier, le conducteur doit simplement justifier de la régularité et de la durée de sa présence au Gabon. Si cette preuve est généralement matérialisée par le visa d’entrée sur le passeport pour les ressortissants étrangers. Cependant, une mise au point s’impose concernant les citoyens gabonais également détenteurs d’un permis français.

Ces derniers, qui voyagent sous le couvert de leur nationalité d’origine, sont d’emblée dispensés de visa d’entrée. De ce fait, pour ces usagers en séjour de moins de trois mois, la preuve de la date d’entrée sur le territoire, par le biais du cachet d’immigration apposé sur leur passeport gabonais ou de leur titre de transport suffit amplement à légitimer l’usage de leur permis français. Ce qui coupe court à toute exigence abusive de visa ou d’enregistrement prématuré. Que la loi soit respectée !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 13h43min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Transgabonais : Oligui Nguema fait le point sur le chantier de modernisation de la voie ferrée

15 juillet 2026 à 13h43min

Levée de la suspension des réseaux sociaux : pourquoi ça coince malgré l’adoption de la loi ?

15 juillet 2026 à 13h26min

Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée

15 juillet 2026 à 13h02min

Iboga : Comment le Gabon veut s’imposer sur le marché mondial de la santé

15 juillet 2026 à 12h40min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : facturation, TVA, sanctions, tout ce qui change pour les PME avec la LFR 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : facturation, TVA, sanctions, tout ce qui change pour les PME avec la LFR 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse du 15 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 15 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : les évêques demandent aux fidèles de prendre leurs distances avec la Fraternité Saint-Pie X 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : les évêques prennent leurs distances avec la Fraternité Saint-Pie X
[#Journal] Le 12H30 du 15 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 15 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : le titre foncier devient intouchable, mais à quel prix ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le titre foncier devient intouchable, mais à quel prix ?
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema convoque les acteurs de la réhabilitation du chemin de fer 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema convoque les acteurs de la réhabilitation du chemin de fer
S'abonner
Bouton retour en haut de la page