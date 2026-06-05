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Restrictions consulaires américaines : l’obtention de visas toujours possible depuis Libreville

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 15h41min
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Ambassade des Etats-Unis à Libreville © D.R.
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Plusieurs jours après l’annonce par l’Associated Press d’une réduction des services consulaires américains sur le continent africain, l’inquiétude gagne les voyageurs. Pourtant, cette mesure, qui touchera plusieurs pays, n’aura aucun impact sur les activités et les services de l’ambassade des États-Unis au Gabon.

Alors qu’une trentaine de nations africaines verront bientôt le traitement de leurs demandes de visa délocalisé vers d’autres États, le Gabon est pour l’instant épargné. L’obtention de visas, au même titre que les autres services consulaires, reste pleinement accessible à Libreville. Contactés par notre rédaction, les services de l’ambassade des États-Unis à Libreville ont formellement assuré que leurs prestations n’étaient pas impactées par cette annonce globale.

Des services maintenus à la normale

« Aucune fermeture d’ambassade ou de consulat n’a été annoncée et les activités se poursuivent normalement », a martelé la représentation américaine à Libreville. L’institution tient également à rappeler le travail de veille effectué au quotidien pour garantir des services de qualité : «Le Département d’État évalue constamment ses opérations à l’étranger afin de promouvoir les priorités américaines avec la plus grande efficacité possible. »

À l’heure actuelle, les modalités définitives de la décision américaine n’ont pas encore été rendues publiques. À ce propos, l’ambassade précise que tout changement fera l’objet d’une communication transparente sur ses canaux officiels. « En cas de mise à jour concernant la procédure de demande de visa ou d’entretien, nous publierons les informations sur notre site web et informerons directement les demandeurs concernés », ajoutent les agents consulaires. 

Pour rappel, l’application de ces restrictions budgétaires ou opérationnelles à l’échelle du continent devrait débuter dès ce mois de juin.

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