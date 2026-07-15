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Mercato : Aubameyang signe au Deportivo La Corogne en Liga !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 14h58min
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Pierre Emérick Aubameyang sous les couleurs du Deportivo La Corogne © D.R.
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C’était dans les petits tuyaux, c’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille va perdre sa principale arme offensive en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais passé par Saint-Étienne, Dortmund, Arsenal, Barça et Chelsea va quitter la cité phocéenne pour s’engager avec le Deportivo La Corogne, tout juste promu dans l’élite du football espagnol, rapporte Foot Mercato.

C’est une décision qui semble avoir les allures d’un sacrifice financier obligatoire pour l’Olympique de Marseille. Malgré un exercice individuel plus que convaincant sous la tunique olympienne, l’international gabonais fait les frais de la politique de rigueur de l’état-major marseillais. Contraint de sabrer drastiquement sa masse salariale pour rentrer dans les clous financiers, le board marseillais a dû se résoudre à laisser filer son leader d’attaque.

Aubameyang de retour en Liga avec un promu légendaire !

Se délester du salaire XXL de l’ancien Gunner, estimé à 350 000 euros brut par mois, le club phocéen s’offre une véritable bouffée d’oxygène sur le plan comptable. De son côté, le Deportivo La Corogne n’aurait pas bégayé au moment de passer à l’offensive. Déterminés à s’armer pour valider leur maintien en Liga, les dirigeants galiciens auraient sauté sur l’opportunité en levant la clause de départ du joueur.

Un véritable coup de fusil pour un attaquant de cette trempe ! À 37 ans, le natif de Laval s’apprête à s’offrir un dernier défi royal de l’autre côté des Pyrénées. Pour le Depor, c’est l’assurance de s’offrir un serial buteur d’expérience, rompu aux joutes espagnoles après son passage remarqué au FC Barcelone. Le Vélodrome perd son roi, le Riazor s’apprête à accueillir sa nouvelle étoile. Nous y reviendrons !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 14h58min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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