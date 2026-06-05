A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 16h03min
1 574 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Les actionnaires de VAALCO Energy ont approuvé l’extension du programme d’intéressement à long terme du groupe, une décision qui vise à renforcer la fidélisation des collaborateurs et à associer davantage les équipes à la création de valeur. Pour l’entreprise présente au Gabon depuis plus de vingt ans, cette orientation confirme la place centrale du capital humain dans sa stratégie de croissance et de performance durable.

Dans un secteur pétrolier marqué par une forte concurrence pour attirer et conserver les compétences les plus qualifiées, VAALCO Energy fait le choix de renforcer les mécanismes de motivation de ses collaborateurs. Réunis récemment, les actionnaires du groupe ont validé l’élargissement du programme d’intéressement à long terme, traduisant leur confiance dans les perspectives de développement de l’entreprise.

Cette décision intervient dans un contexte où les entreprises énergétiques sont de plus en plus confrontées à des enjeux de rétention des talents, de transfert de compétences et de préparation des futures générations de managers et d’experts techniques. Pour VAALCO, la croissance ne peut être dissociée de l’engagement des femmes et des hommes qui contribuent quotidiennement à ses performances.

Une stratégie fondée sur la valorisation des compétences

À travers cette extension du programme d’intéressement, le groupe entend renforcer l’alignement entre les résultats de l’entreprise, les intérêts des actionnaires et l’implication des collaborateurs. L’objectif est de créer un cercle vertueux où la performance collective bénéficie directement à ceux qui participent à sa réalisation.

« Nos collaborateurs sont le moteur de notre performance. En renforçant ce programme, nous affirmons notre volonté d’associer chacun d’entre eux, partout dans le monde, aux succès que nous bâtissons ensemble », a souligné George W. M. Maxwell, Directeur général de VAALCO Energy.

Cette approche s’inscrit dans une vision de long terme reposant sur l’excellence opérationnelle, la discipline financière et l’investissement dans le capital humain. Une orientation qui gagne en importance à mesure que les entreprises du secteur énergétique cherchent à renforcer leur attractivité auprès des talents.

Le Gabon au cœur de la dynamique de développement

Présente au Gabon depuis 2002 à travers sa filiale VAALCO Gabon S.A., l’entreprise demeure l’un des acteurs majeurs de l’industrie pétrolière nationale. Opérateur du champ offshore Étame-Marin, le groupe met régulièrement en avant sa volonté de favoriser la montée en compétence des ressources humaines locales et le développement du contenu national.

Au-delà de ses activités de production, VAALCO affirme ainsi son engagement en faveur de la création d’emplois qualifiés, du transfert de technologies et de la valorisation des compétences gabonaises. Une démarche qui s’inscrit dans les ambitions nationales de renforcement de la participation des cadres et techniciens gabonais aux secteurs stratégiques de l’économie.

Dans un environnement où la compétitivité repose autant sur les ressources humaines que sur les performances opérationnelles, l’extension de ce programme d’intéressement apparaît comme un signal fort. Elle traduit la conviction que la croissance durable d’une entreprise passe avant tout par la reconnaissance, la fidélisation et la valorisation de ses talents.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 16h03min
1 574 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot

5 juin 2026 à 18h30min

Gabon : Minlama propose une «Union sacrée de gouvernance» pour éviter l’échec de la Ve République

5 juin 2026 à 18h26min

Nécrologie : l’ancienne panthère Yrondu Musavu-King n’est plus !

5 juin 2026 à 17h00min

Restrictions consulaires américaines : l’obtention de visas toujours possible depuis Libreville

5 juin 2026 à 15h41min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 05 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 05 Juin 2026
[#Journal] Le 12H30 du 05 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 05 Juin 2026
[#Reportage ] Gabon : lancement du projet de 3100 logements 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : lancement du projet de 3100 logements
[#Reportage ] Gabon : le discours sur l'état de la Nation d'Oligui Nguema fixé au 15 juin 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : le discours sur l'état de la Nation d'Oligui Nguema fixé au 15 juin
[#Journal] Le 19H30 du 04 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 04 Juin 2026
[#InstantSanté] #Teaser Instant Santé : avec Dr Alphonse Louma, comprendre les addictions au Gabon Ce vendredi 05 juin 2026 à 21h, Instant Santé reçoit Dr Alphonse Louma, addictologue, pour un échange essentiel autour des addictions au Gabon. Avec Geneviève Dewuno, il revient sur la prise en charge des personnes dépendantes, les ravages de l’alcool, du cannabis, des drogues illicites et des jeux compulsifs, mais aussi sur les signes qui doivent alerter les parents. Une émission à suivre sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📱066441717 📞 011775663 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl #GMTTv #GMT #Gabon
[#InstantSanté] #Teaser Instant Santé : avec Dr Alphonse Louma, comprendre les addictions au Gabon
S'abonner
Bouton retour en haut de la page