Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales 

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Les actionnaires de VAALCO Energy ont approuvé l’extension du programme d’intéressement à long terme du groupe, une décision qui vise à renforcer la fidélisation des collaborateurs et à associer davantage les équipes à la création de valeur. Pour l’entreprise présente au Gabon depuis plus de vingt ans, cette orientation confirme la place centrale du capital humain dans sa stratégie de croissance et de performance durable.

Dans un secteur pétrolier marqué par une forte concurrence pour attirer et conserver les compétences les plus qualifiées, VAALCO Energy fait le choix de renforcer les mécanismes de motivation de ses collaborateurs. Réunis récemment, les actionnaires du groupe ont validé l’élargissement du programme d’intéressement à long terme, traduisant leur confiance dans les perspectives de développement de l’entreprise.

Cette décision intervient dans un contexte où les entreprises énergétiques sont de plus en plus confrontées à des enjeux de rétention des talents, de transfert de compétences et de préparation des futures générations de managers et d’experts techniques. Pour VAALCO, la croissance ne peut être dissociée de l’engagement des femmes et des hommes qui contribuent quotidiennement à ses performances.

Une stratégie fondée sur la valorisation des compétences

À travers cette extension du programme d’intéressement, le groupe entend renforcer l’alignement entre les résultats de l’entreprise, les intérêts des actionnaires et l’implication des collaborateurs. L’objectif est de créer un cercle vertueux où la performance collective bénéficie directement à ceux qui participent à sa réalisation.

« Nos collaborateurs sont le moteur de notre performance. En renforçant ce programme, nous affirmons notre volonté d’associer chacun d’entre eux, partout dans le monde, aux succès que nous bâtissons ensemble », a souligné George W. M. Maxwell, Directeur général de VAALCO Energy.

Cette approche s’inscrit dans une vision de long terme reposant sur l’excellence opérationnelle, la discipline financière et l’investissement dans le capital humain. Une orientation qui gagne en importance à mesure que les entreprises du secteur énergétique cherchent à renforcer leur attractivité auprès des talents.

Le Gabon au cœur de la dynamique de développement

Présente au Gabon depuis 2002 à travers sa filiale VAALCO Gabon S.A., l’entreprise demeure l’un des acteurs majeurs de l’industrie pétrolière nationale. Opérateur du champ offshore Étame-Marin, le groupe met régulièrement en avant sa volonté de favoriser la montée en compétence des ressources humaines locales et le développement du contenu national.

Au-delà de ses activités de production, VAALCO affirme ainsi son engagement en faveur de la création d’emplois qualifiés, du transfert de technologies et de la valorisation des compétences gabonaises. Une démarche qui s’inscrit dans les ambitions nationales de renforcement de la participation des cadres et techniciens gabonais aux secteurs stratégiques de l’économie.

Dans un environnement où la compétitivité repose autant sur les ressources humaines que sur les performances opérationnelles, l’extension de ce programme d’intéressement apparaît comme un signal fort. Elle traduit la conviction que la croissance durable d’une entreprise passe avant tout par la reconnaissance, la fidélisation et la valorisation de ses talents.