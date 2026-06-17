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AGASA : mise en place d’un numéro WhatsApp dédiée aux signalements 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 7h21min
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Un agent de l'Agasa procédant à la destruction de produits impropres à la consommation © AGASA
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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) poursuit sa stratégie de proximité avec les populations à travers la mise en place d’un numéro WhatsApp dédié aux échanges et aux signalements. Désormais, les citoyens peuvent contacter directement l’agence via le numéro 077 331 318 afin de transmettre des informations, poser des questions ou signaler toute situation susceptible de présenter un risque pour la santé publique.

Alors que les technologies numériques occupent une place croissante dans le quotidien des populations, l’utilisation de WhatsApp apparaît comme une solution pratique et accessible. Cette plateforme, largement utilisée au Gabon, permet de faciliter les échanges entre l’administration et les citoyens, tout en réduisant les contraintes liées aux déplacements ou aux appels téléphoniques. Grâce à ce nouvel outil, les consommateurs, commerçants et autres acteurs du secteur alimentaire disposent d’un canal direct pour alerter rapidement l’AGASA en cas de suspicion de produits impropres à la consommation, de mauvaises pratiques d’hygiène ou de tout autre incident pouvant affecter la sécurité alimentaire.

Un outil au service de la veille sanitaire

La création de ce numéro WhatsApp constitue également un levier important pour améliorer la veille sanitaire sur l’ensemble du territoire national. En facilitant la remontée d’informations depuis les quartiers, les marchés, les restaurants ou encore les lieux de production et de transformation des aliments, l’AGASA renforce sa capacité à détecter rapidement les situations à risque et à engager les actions appropriées. Cette collaboration entre les citoyens et l’institution contribue à une meilleure protection des consommateurs et à la prévention des maladies d’origine alimentaire.

Au-delà de son aspect pratique, cette avancée témoigne de l’engagement de l’AGASA à placer le citoyen au cœur de son dispositif d’intervention. En multipliant les canaux de communication et en favorisant une interaction plus rapide avec le public, l’agence confirme sa volonté d’améliorer la qualité de ses services. Ce numéro WhatsApp représente ainsi un nouvel outil de proximité qui devrait contribuer à renforcer la confiance entre l’institution et les populations, tout en consolidant les efforts déployés pour garantir la sécurité sanitaire des aliments au Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 7h21min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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