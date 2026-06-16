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CEPE 2026 : 312 centres d’examen, 33 de correction, une session inclusive !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h40min
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Instantané du lancement de la sesison juin 2026 du CEPE au Gabon Camelia Ntoutoume-Leclercq © D.R.
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C’est à L’école publique du Cap Estérias que Camélia Ntoutoume-Leclerq, Ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, chargée de l’instruction civique a donné, ce mardi 16 juin 2026, le coup d’envoi de la session juin 2026 du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE). La membre du gouvernement a pu scruter le fonctionnement des différents dispositifs mis en place avec le même souci dans les 312 centres établis dans les provinces avec un accent particulier sur l’éducation inclusive.

À l’heure où la 5eme République prône l’égalité des chances notamment dans l’accès à l’éducation, le gouvernement via sa ministre de l’éducation nationale a mis la double bouchée pour garantir l’équité de ces épreuves. On note au démarrage des activités, un déploiement logistique sans précédent. La structuration de cette session repose sur un réseau impressionnant de 312 centres d’examen et 33 centres de correction minutieusement répartis pour rapprocher les candidats de leurs lieux d’évaluation.

CEPE 2026, un effort étatique qui doit faire école !

Après le Cap Estérias, Camélia Ntoutoume-Leclercq a visité le centre d’examen à l’école publique de Kinguélé puis d’Acaé. Une initiative qui a permis au Ministre de l’Éducation nationale de rappeler l’intérêt d’asseoir le modèle d’une éducation inclusive. « L’école de la République ne doit exclure personne. Qu’un enfant soit au cœur de la capitale, dans un village isolé ou en situation de handicap, il a le droit fondamental de composer dans les mêmes conditions de dignité et de réussite. Notre logistique est au service de cette justice sociale. », a-t-elle martelé.

À ce propos, un dispositif spécifique a été mis en œuvre pour accompagner les personnes atteintes de handicap, ainsi que les élèves vivant dans les zones reculées du pays. Un encadrement personnalisé et de navettes dédiées ont été déployés pour qu’aucun apprenant ne soit laissé au bord du chemin. Rappelons que cette session juin 2026 du CEPE a enregistré 49.528 avec 157 élèves concernés par l’éducation inclusive. Des données chiffrées qui permettent de constater, s’il le fallait encore, l’engagement à restaurer l’égalité des chances au sein du système éducatif gabonais. Les résultats sont d’ores et déjà attendus. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h40min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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