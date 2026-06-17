Gabon : le gouvernement met fin aux compensations de recettes et reprend la main sur les finances publiques

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Dans une décision aux implications potentiellement majeures pour la gestion des finances publiques, le gouvernement a annoncé la suspension de toute forme de compensation des recettes au sein des administrations et établissements publics. Une mesure qui vise officiellement à renforcer la transparence et la traçabilité des ressources de l’État, mais qui soulève également des interrogations sur les pratiques qui prévalaient jusqu’ici.

Par un communiqué publié le 16 juin 2026, le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie chère, a annoncé la suspension « jusqu’à nouvel ordre » de toute forme de compensation des recettes. Désormais, toutes les recettes fiscales et non fiscales devront être reversées directement au Trésor public conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si le communiqué reste sobre dans sa formulation, la portée de la décision est loin d’être anodine. Elle traduit la volonté des autorités de reprendre le contrôle intégral des flux financiers générés par les administrations publiques et certains établissements de l’État.

La fin d’un système sous surveillance

Dans les faits, le mécanisme de compensation permettait dans certains cas d’affecter directement des recettes à des dépenses sans que les fonds ne transitent systématiquement par le Trésor public. Une pratique qui pouvait répondre à des impératifs de fonctionnement, mais dont la traçabilité et le contrôle faisaient régulièrement débat.

En décidant d’y mettre un terme, le gouvernement envoie un signal fort aux gestionnaires publics. L’objectif affiché est clair : garantir une meilleure visibilité des ressources de l’État, renforcer les mécanismes de contrôle et limiter les risques de dérives dans l’utilisation des fonds publics.

Une réforme qui interroge

Cette mesure soulève néanmoins une question de fond : pourquoi une telle décision intervient-elle aujourd’hui ? Dans un contexte marqué par la multiplication des audits administratifs, des opérations de contrôle et plusieurs affaires de gestion controversée de deniers publics, certains observateurs y voient une nouvelle étape dans la stratégie de moralisation de la gestion publique engagée par les autorités.

Au-delà de l’aspect technique, cette décision témoigne surtout de la volonté de l’exécutif de centraliser davantage les recettes publiques afin d’améliorer la mobilisation des ressources nécessaires au financement du Plan national de croissance et de développement.

Reste désormais à savoir comment les administrations et établissements publics concernés s’adapteront à cette nouvelle règle. Une chose est certaine : à travers cette réforme, le gouvernement entend désormais s’assurer que chaque franc généré au nom de l’État revienne effectivement dans les caisses du Trésor avant toute dépense.