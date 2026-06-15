Afrique du Sud : un homme arrêté à l’aéroport avec 150 scorpions venimeux

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Un voyageur de 28 ans a été interpellé le vendredi 12 juin 2026 à l’aéroport du Cap en possession de 150 scorpions venimeux vivants. Cette saisie spectaculaire, fruit d’une opération de renseignement, met une nouvelle fois en lumière les défis auxquels l’Afrique du Sud fait face dans sa lutte contre le trafic d’espèces sauvages.

C’est un contrôle de routine qui a tourné à la découverte insolite. Les scorpions, particulièrement dangereux, étaient soigneusement dissimulés au milieu des vêtements, dans les bagages du suspect. Selon un communiqué de la police sud-africaine relayé par RFI Afrique le 13 juin, l’homme a pu être intercepté grâce à un travail de renseignement en amont, les forces de l’ordre ayant diffusé son signalement aux agents aéroportuaires. Pour l’heure, la destination finale de cette cargaison clandestine n’a pas encore été révélée par les enquêteurs.

Une filière lucrative sous surveillance

Placé en détention, le suspect est poursuivi pour violation de la législation sur la protection de la nature, et notamment pour possession et transport illégal d’animaux sauvages. Quant aux 150 arthropodes, ils ont immédiatement été confiés à un centre spécialisé de protection de la faune. Des experts y évaluent actuellement leur valeur marchande, une donnée clé pour la suite de la procédure judiciaire. Le mis en cause doit être présenté à un juge ce lundi 15 juin 2026.

Cette affaire rappelle l’ampleur du trafic de biodiversité en Afrique du Sud. Si le braconnage de la mégafaune, comme les rhinocéros, les éléphants ou les pangolins, fait régulièrement la une de l’actualité, le commerce illégal de reptiles, d’insectes et d’arachnides constitue une filière tout aussi lucrative et destructrice pour les écosystèmes locaux. Malgré le durcissement des contrôles, les réseaux criminels continuent d’exploiter la richesse de la faune africaine pour alimenter les marchés clandestins internationaux.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire