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CPPI 2025 : le port d’Owendo classé à la 24ème place africaine

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 18h20min
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Entrée du Port d'Owendo © D.R.
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Le 10 juin 2026 la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence a rendu public son édition 2025 de l’Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI). Considéré comme une référence pour comparer le rendement portuaire à travers différentes régions, cet indice attribué au port d’Owendo la 24e place à l’échelle africaine et le 300ème rang mondial. 

Pour établir ce classement rigoureux, l’étude ne se base pas sur des déclarations d’intention, mais sur des données réelles d’escales. Elle chronomètre précisément le temps écoulé entre l’arrivée d’un navire en rade et son départ du poste d’amarrage, reflétant ainsi l’efficacité de la manutention, l’accès nautique et la coordination des acteurs.

Un positionnement régional en demi-teinte

À l’échelle du continent, le géant marocain Tanger Med survole la compétition en s’adjugeant la 6e place mondiale. Il devance d’autres places fortes comme Port-Saïd (Égypte) ou Djibouti. Dans ce paysage contrasté, Owendo navigue dans le ventre mou du classement, se logeant juste derrière Alexandrie et devançant Nouakchott.

Si la principale porte d’entrée maritime du Gabon surpasse ses voisins directs de la zone CEMAC, à l’image de Douala (370e) ou de Pointe-Noire (391e), elle accuse un retard notable par rapport à des plateformes comme Malabo (222e) ou San Pedro (211e) en Côte d’Ivoire.

La dépendance aux importations, un frein structurel

Ce positionnement met en lumière les faiblesses des terminaux d’Afrique subsaharienne. L’indice souligne que les ports fortement dominés par les flux d’importation souffrent d’une grande incertitude dans la gestion des parcs à conteneurs et des zones de stockage. Owendo incarne parfaitement ce diagnostic. En tant que point d’accès quasi unique des marchandises destinées au marché gabonais, le port subit des congestions structurelles qui pénalisent sa fluidité et plombent son score global, dans un contexte régional où la concurrence entre hubs demeure encore faible.

Le projet Kobe-Kobe comme levier d’avenir

L’année 2025 a été marquée par une légère détérioration de la performance portuaire mondiale, une crise dont seules les économies dotées d’infrastructures de pointe ont su s’extirper. Pour Libreville, ce constat sonne comme un avertissement. La modernisation des installations actuelles reste cruciale, mais les regards se tournent désormais vers l’avenir. 

Le projet de port en eaux profondes de Kobe-Kobe apparaît aujourd’hui comme la clé de voûte indispensable pour briser les goulots d’étranglement logistiques et repositionner durablement le Gabon sur l’échiquier maritime régional.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 18h20min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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