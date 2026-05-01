Egypte : un touriste perd la vie lors d’un spectacle de charmeur de serpents

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Un drame est survenu en Egypte, dans un hôtel à Hurghada, une station balnéaire populaire de la mer Rouge, nous apprend un article publié le 28 avril 2026 par CNews. Un touriste allemand a perdu la vie, après avoir été mordu par un serpent lors d’un spectacle de charmeur. Selon les informations, le reptile se serait introduit dans le pantalon de la victime.

Alors qu’il était venu pour se distraire en séjour en Egypte, un drame a malheureusement transformé ce séjour. Un touriste allemand de 57 ans qui était venu en famille, a perdu la vie après un spectacle de charmeurs de serpents. Les informations relayées par le CNews indiquent que ce sont les cobras qui auraient mordu l’homme. Un drame qui a choqué les autorités allemandes, pourtant selon l’Agence France-Presse (AFP) les autorités égyptiennes affirment ne pas être au courant de l’incident.

La police allemande communique sur l’incident!

Dans un communiqué, la police allemande a tenu à apporter des éclaircissements. « Le charmeur de serpents a laissé l’un des serpents se glisser dans le pantalon du touriste » a-t-elle affirmé, et ce en rappelant que le drame est survenu alors que les serpents étaient posés autour du cou de plusieurs membres du public. Pour faire toute la lumière, la police et le parquet allemand se sont emparés de l’affaire et les résultats d’une analyse toxicologique sont attendus. Toutefois, CNews précise que qu’au moment de l’incident, l’homme présentait des «signes clairs d’empoisonnement».

Ce drame terrifiant met en lumière, la question de la sécurité notamment dans le cadre des activités avec les animaux. La ville d’Hurghada voit sa réputation une fois de plus ternie par les touristes qui finissent par garder de mauvais souvenirs. Il semblerait qu’en décembre 2024, à côté de l’hôtel Red Sea Sataya Resort, un vacancier italien aurait perdu la vie sous le regard impuissant de son épouse. Ce dernier a été mangé par un requin tigre alors qu’il faisait de la plongée au large des côtes égyptiennes.