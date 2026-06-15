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Gabon : VAALCO Energy dope sa production offshore avec le succès du puits Ebouri-5H

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 18h52min
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La dynamique pétrolière s’accélère au large du Gabon. Ce lundi 15 juin 2026, la compagnie pétrolière américaine Vaalco Energy a dévoilé des résultats opérationnels particulièrement robustes, portés par le raccordement réussi du puits de développement Ebouri-5H. Une annonce qui confirme la rentabilité de sa campagne de forage offshore en cours dans les eaux gabonaises.

Foré et complété avec succès, le puits Ebouri-5H cible le sommet de la structure du gisement. Selon le communiqué de l’opérateur publié depuis Houston, l’installation déploie une section latérale de 300 mètres directement logée dans les sables Gamba, un réservoir réputé pour sa haute qualité géologique.

Les premiers volumes extraits dépassent largement les attentes. Le puits a ainsi affiché un débit initial impressionnant de plus de 8 000 barils bruts de pétrole par jour, ce qui représente environ 4 700 barils nets pour la seule part de Vaalco Energy. Outre ce volume massif, les ingénieurs se réjouissent d’une très faible teneur en eau, un indicateur technique crucial qui augure une exploitation particulièrement fluide et durable du gisement.

Capter le gaz pour verdir et rentabiliser les opérations

Sans perdre de temps, la compagnie a déjà déplacé sa plateforme de forage vers l’installation SEENT pour lancer une nouvelle phase de son programme. L’objectif ? Le puits directionnel ETBNM-3, destiné à évaluer le potentiel en gaz naturel et en condensats du réservoir Dentale D15, situé sur la structure de North Tchibala.

Si le puits s’avère productif, le gaz naturel récupéré sera directement réinjecté dans le circuit opérationnel du site. En alimentant ses propres installations avec cette ressource locale, VAALCO réduira drastiquement sa dépendance au diesel importé par voie maritime, faisant d’une pierre deux coups : une baisse sensible de son empreinte carbone et une réduction majeure de ses coûts de fonctionnement.

2026 : une année charnière pour l’opérateur américain

Ravi de ces performances, George Maxwell, directeur général de VAALCO Energy, a salué le potentiel des sables de Gamba et l’efficacité des équipes techniques. « Nous avons enregistré de nombreux succès depuis le début de l’année et nous sommes convaincus que le reste de l’année 2026 sera profitable », a-t-il affirmé avec optimisme.

Cette feuille de route s’inscrit dans une vision à long terme. En privilégiant des investissements organiques ciblés au Gabon, la firme américaine entend bien doper ses réserves tout en maximisant la valeur créée pour ses actionnaires.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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