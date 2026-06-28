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6FLAG 2026 : Libreville, carrefour de la créativité féminine africaine à l’ère du digital

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 28 juin 2026 à 14h21min
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Instantané du Salon International Féminin du Livre et des Arts du Gabon © D.R.
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Du 24 au 26 juin 2026, Libreville a vibré au rythme de la troisième édition du Salon International Féminin du Livre et des Arts du Gabon (6FLAG), faisant de la capitale gabonaise le point de rencontre de la créativité féminine africaine. Organisé à la mairie de Libreville sous le thème « L’Art à l’ère du digital », l’événement a été présidé par le 6e adjoint au maire assurant l’intérim du maire de la commune de Libreville, Eugène M’ba, et placé sous le parrainage de la romancière gabonaise Sylvie Ntsame.

Au-delà de sa dimension artistique, le 6FLAG s’est affirmé comme un espace de réflexion sur les transformations que le numérique impose aux métiers du livre et des arts. Pour le Sixième Adjoint au Maire, Félix Handy Makindey Nze Nguema, le digital représente aujourd’hui un puissant levier d’émancipation et d’autonomisation des femmes, à condition qu’il soit maîtrisé et utilisé de manière responsable. Le salon a ainsi offert un cadre d’échanges sur les opportunités et les défis liés à l’essor des nouvelles technologies dans les industries culturelles.

Un rendez-vous culturel à dimension panafricaine

Conférences, expositions, ateliers de formation et rencontres professionnelles ont rythmé cette édition 2026. Durant trois jours, le salon a réuni des artistes, écrivaines et professionnelles de la culture venues de plusieurs pays africains. En effet, les visiteurs ont pu découvrir la richesse des talents féminins africains et explorer de nouvelles perspectives de création à l’ère du numérique. Un concours d’art culinaire est également venu enrichir le programme, mettant en lumière le savoir-faire des femmes dans d’autres formes d’expression artistique. 

Cette année, le Gabon a accueilli le Tchad en qualité de pays invité d’honneur, aux côtés du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Togo, du Sénégal et du Congo-Brazzaville. Une participation qui confirme la vocation panafricaine du 6FLAG. Au-delà de la célébration de la créativité féminine, le salon entend promouvoir la littérature produite par les femmes, encourager l’innovation artistique et renforcer la coopération culturelle entre les pays africains, faisant de Libreville un véritable carrefour de la création féminine contemporaine.

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