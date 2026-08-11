ONU Gabon : 3822 entreprises informelles régularisées en 2025 !

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Selon les données publiées dans le rapport d’activités 2025 de l’ONU Gabon, un total de 3 822 entrepreneurs exerçant jusque-là dans l’ombre de l’économie informelle ont officiellement formalisé leur activité au cours de l’année écoulée. Cette transition administrative et stratégique représente un pas vers la structuration du marché local, garantissant une plus grande résilience à ces petits acteurs économiques.

Sur le plan économique, cet accompagnement multiforme s’inscrit dans une dynamique globale visant à bâtir une inclusion financière solide, équitable et pérenne. La régularisation de ces milliers de micro-entreprises leur ouvre désormais un accès direct aux services financiers bancaires traditionnels, autrefois inaccessibles. À cela s’ajoute une adoption fortement encouragée des services financiers numériques, un levier moderne crucial qui simplifie les transactions quotidiennes, sécurise les revenus des ménages et facilite considérablement l’accès aux prêts et aux dispositifs de financement.

Un accent majeur sur l’automatisation des femmes et l’emploi des jeunes

Au-delà de la simple régularisation juridique, l’initiative déployée par le système des Nations Unies au Gabon met un accent particulier sur le renforcement durable des capacités entrepreneuriales. Des sessions de formation adaptées ont été dispensées afin de doter les dirigeants de compétences pratiques en gestion d’entreprise. Dans ce cadre, l’autonomisation économique des femmes ainsi que la promotion de l’employabilité des jeunes ont constitué l’axe central de l’ensemble des actions menées.

En transformant ces activités précaires en structures formelles et légalement reconnues, ce programme contribue activement à la création d’emplois décents et à la consolidation du tissu économique national. Comme le met en lumière le rapport d’activités 2025 de l’ONU Gabon, la formalisation des entreprises informelles demeure un pilier fondamental pour garantir une prospérité inclusive, lutter contre la précarité et dynamiser durablement l’écosystème entrepreneurial sur l’ensemble du territoire gabonais.