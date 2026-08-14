Libreville : coup d’arrêt sur un chantier irrégulier au Marché d’Oloumi

Ecouter l'article

La tolérance zéro contre l’occupation illégale des domaines publics et des zones à risques reste plus que jamais d’actualité dans la capitale gabonaise. À la suite de la constatation d’une construction irrégulière érigée sur un bassin versant au niveau du Marché d’Oloumi, une importante délégation administrative et municipale s’est rendue sur le terrain pour procéder à une inspection d’urgence et sommer les responsables d’arrêter les travaux.

Témoignant de la gravité de la situation et de la fermeté des autorités, l’intervention de ce jour a réuni plusieurs hauts dignitaires et responsables techniques de la province et de la municipalité. Étaient notamment présents sur les lieux à l’instar du Gouverneur de la Province de l’Estuaire Marie-Françoise Dikoumba; le 5ème adjoint au Maire de la Commune de Libreville Issa Malam Salatou ou encore le directeur général Adjoint de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC)

Défaut de permis de construire et risques de démolition

Au cours de l’échange sur le terrain avec le responsable du chantier, les autorités ont procédé à un contrôle minutieux des documents d’autorisation. Le constat a été sans appel : absence totale de permis de construire valide pour l’édification en cours.

Les représentants de l’État et de la Mairie ont fermement rappelé au promoteur que « nul n’est censé ignorer la loi » et que la réglementation urbaine s’impose à tous, indépendamment des conventions privées. Face au non-respect des règles d’urbanisme sur une zone particulièrement sensible (bassin versant), les autorités ont signifié les sanctions encourues, allant de l’interruption immédiate des travaux au paiement d’amendes, jusqu’à la démolition pure et simple du bâtiment.

Cette descente sur le terrain s’inscrit dans le cadre des opérations renforcées visant à sécuriser les bassins versants de la capitale et à prévenir les risques d’inondation en cette période de pluies.