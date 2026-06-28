PLFR 2026 : le projet de construction des Archives nationales passe de 25 milliards à 1,52 milliard de FCFA

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Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 rebat les cartes des investissements publics et réserve un traitement particulièrement sévère au projet de construction des Archives nationales. Doté de 25 milliards de FCFA dans la Loi de finances initiale, ce chantier ne bénéficie plus que de 1,52 milliard de FCFA dans le budget rectificatif, soit une réduction de 23,48 milliards de FCFA. Une décision qui soulève des interrogations sur le calendrier de réalisation d’une infrastructure pourtant stratégique pour la préservation de la mémoire administrative de l’État.

Parmi les nombreux arbitrages opérés dans le cadre du PLFR 2026, le projet des Archives nationales figure parmi les plus touchés. Selon les données budgétaires, l’enveloppe consacrée à cette infrastructure passe de 25 milliards de FCFA à 1,52 milliard de FCFA, ce qui représente une baisse de 23,48 milliards de FCFA, soit près de 94 % des crédits initialement prévus.

Cette réduction intervient dans un contexte de révision générale des investissements publics, le gouvernement ayant ramené les crédits d’investissement de l’État de 2 137,19 milliards à 1 169,12 milliards de FCFA. Toutefois, l’ampleur de la coupe appliquée au projet des Archives nationales le place parmi les infrastructures les plus fortement redimensionnées du PLFR 2026.

Un chantier stratégique pour la mémoire de l’État

La construction des Archives nationales répond à un enjeu qui dépasse la seule réalisation d’un bâtiment administratif. Cette infrastructure est destinée à assurer la conservation, la sécurisation et la valorisation des archives publiques, véritables témoins de la vie institutionnelle, administrative, juridique et historique du Gabon. Dans un contexte marqué par l’accélération de la modernisation de l’administration et la dématérialisation des procédures, la disponibilité d’un centre national d’archives constitue un outil essentiel pour garantir la traçabilité des décisions publiques, préserver le patrimoine documentaire national et faciliter l’accès aux informations administratives.

Report du projet ou simple rééchelonnement des crédits ?

La réduction des crédits n’implique pas nécessairement l’abandon du projet. En matière de finances publiques, les lois de finances rectificatives traduisent souvent des ajustements liés au rythme d’exécution des projets, à leur niveau de maturité ou à la disponibilité effective des financements.

Néanmoins, le passage de 25 milliards à 1,52 milliard de FCFA interroge sur le calendrier réel de construction des Archives nationales. Les prochains mois permettront de déterminer si cette diminution traduit un simple report des investissements ou une révision plus profonde des priorités de l’État. Pour les historiens, les chercheurs, les administrations et l’ensemble des citoyens, l’enjeu reste majeur : doter enfin le Gabon d’une infrastructure moderne capable de préserver durablement la mémoire documentaire de la Nation.