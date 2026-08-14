Carrefour Rio : une chaussée dégradée et un calvaire pour les automobilistes

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Au carrefour Rio, dans le troisième arrondissement de Libreville, une partie de la chaussée est fortement dégradée. Sur cette voie pourtant bitumée, le goudron a disparu par endroits, laissant place à la terre et aux nids-de-poule. Une situation qui complique la circulation sur ce point stratégique de la capitale gabonaise. C’est le constat fait par une équipe de terrain de Gabon Média Time le samedi 08 août 2026.

À l’état dégradé de la chaussée s’ajoutent d’autres problèmes qui rendent la circulation particulièrement difficile. Entre poubelles débordantes et stationnement anarchique des véhicules, les usagers doivent composer avec un environnement qui complique davantage leurs déplacements. « Ceux qui descendent d’Akébé pour aller à la gare routière et ceux qui vont de la gare routière vers le PK5 ou le PK6 sont coincés. Il faut circuler dans les trous, ce qui est un peu pénible et très difficile pour nous », a déploré un automobiliste.

Chaussée dégradée et stationnement anarchique : les usagers à rude épreuve

Par ailleurs, le carrefour Rio concentre plusieurs axes de circulation, notamment ceux reliant Akébé, le PK5 et la Gare routière. Cette forte fréquentation expose également les usagers à des incidents sur la voie. « Souvent le soir, vers 18 heures ou 19 heures, un chauffeur peut cogner la voiture d’un autre. Une bagarre éclate alors, jusqu’à l’intervention des policiers. J’ai assisté plusieurs fois à ce genre de scènes. Avant-hier encore, un bus qui fait le trajet Ntoum-Libreville a cogné un taxibus », a témoigné un usager.

Face à ces difficultés, les usagers demandent davantage de mesures pour améliorer la circulation et renforcer l’ordre sur cet axe. « Nous souhaitons d’abord que les policiers fassent leur travail. Les gens doivent stationner normalement et ne pas le faire de façon anarchique. Sinon, les véhicules ne circuleront pas correctement et il y aura toujours des embouteillages », a estimé un autre usager.

En attendant d’éventuels travaux de réhabilitation, la dégradation de la chaussée et le désordre qui règne autour du carrefour continuent de compliquer le quotidien des automobilistes et des piétons.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire