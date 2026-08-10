Gabon : nattes, coupes courtes, ces coiffures autorisées pour le personnel féminin des forces de défense

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Une fois dans les forces de défense gabonaises, le mode de vie change, et pour les femmes, les coiffures ne sont pas en reste. Elles passent de longues chevelures, coupes extravagantes à des modèles plus sobre et plus aisée pour les mouvements. Ce, conformément aux dispositions prises par le législateur. Seulement sur le terrain m, nombreuses sont ces dernières qui finissent par renouer avec l’interdit.

Les coupes courtes telles que les nattes, les tresses au fil, des chignons plaqués à la nuque, sont autant de coiffures qui sont permises aux femmes qui exercent dans les forces de défense. Une décision prise par le de Décret N°0112/PR/MDN du 27 Avril 2022. Lequel précise, image à l’appui, les différents styles de tresses autorisés aux personnels féminins travaillant pour la défense nationale. Des choix qui allient simplicité et aisance notamment dans les mouvements liés à l’exercice de leur fonction.

Le contraste remarquable dans les faits

Mais lorsque l’on jette un regard du côté des dîtes forces de la défense, le constat est autre. En effet, nombreuses parmi ces femmes arborant des coiffures interdites, d’autres vont jusqu’à mettre des perruques ou tissages. Une situation qui semblerait mepriser l’autorité publique gabonaise. Car, comment faire respecter la loi quand on ne l’applique pas soi-même ? Une question en appelle une autre. Celle sur l’inapplication de cette mesure dont les sanctions permettraient de rappeler à l’ordre toutes ces contrevenantes.

On ne va pas le nier, elles sont nombreuses dans les rangs à arborer des tresses proscrites sans la moindre peur de représailles. Notamment lorsque les cheveux ont repoussé sur les têtes de ces dernières. Alors que la volonté du législateur est de donner une image forte du secteur de la défense, il serait malheureux de voir que ce sont les mêmes agents qui bafouent cette détermination. Un contrôle approfondi et une rigueur dans le respect de ce décret présidentiel sont attendues afin que la loi soit appliquée.