Baniaka : Genmin accélère les préparatifs avant la mise en production du fer gabonais

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Le projet de fer de Baniaka franchit progressivement les étapes devant conduire à son entrée en production. Depuis près de deux mois, Genmin mène sur le site plusieurs travaux préparatoires, notamment l’aménagement des voies d’accès vers la future carrière, l’usine de traitement et la nouvelle base-vie. Parallèlement, la société consolide les partenariats énergétiques et logistiques nécessaires à l’exploitation et à l’exportation du minerai.

Les opérations actuellement menées concernent principalement la création et l’aménagement des voies d’accès devant desservir les zones stratégiques du futur complexe minier. Sont notamment concernés les emplacements destinés à accueillir la carrière, l’usine de traitement ainsi que la nouvelle base-vie. Selon le calendrier communiqué par l’entreprise, cette phase préparatoire devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines, jusqu’au mois de novembre.

Énergie et logistique : les maillons de la chaîne se mettent en place

Au-delà des travaux physiques, Genmin s’emploie à sécuriser les différentes composantes opérationnelles indispensables au démarrage de la production. Parmi les accords en cours de consolidation figure notamment l’avenant au contrat entre REMINAC et la Société du Patrimoine, destiné à garantir l’approvisionnement énergétique nécessaire au fonctionnement de l’usine de traitement.

Les équipes de la société Genmin sur le terrain © D.R.

Le dispositif logistique se précise également. OMP devrait assurer l’acheminement du minerai depuis le site minier jusqu’au port. Genmin indique par ailleurs avoir récemment signé une nouvelle convention avec Norden, appelée notamment à intervenir dans la manutention des navires et le transport international du minerai. Une organisation déterminante pour assurer, à terme, l’évacuation de la production de Baniaka vers les marchés internationaux.

Baniaka entre progressivement dans sa phase opérationnelle

Cette combinaison entre travaux préparatoires et contractualisation des partenaires permet ainsi au projet de franchir progressivement les différentes étapes préalables à son entrée en production. Sur le terrain, le directeur pays de Genmin, Thierry Makondo, accompagne les équipes et assure, avec les responsables opérationnels, le suivi ainsi que la conformité des travaux engagés.

Pour Genmin, l’enjeu est désormais de faire converger infrastructures, énergie et logistique afin de réunir les conditions techniques et réglementaires nécessaires au démarrage de l’exploitation. Dans un contexte où le Gabon entend davantage transformer et valoriser ses ressources minières, l’avancement de Baniaka sera particulièrement scruté : au-delà des annonces et des accords, c’est désormais la concrétisation du calendrier de mise en production qui constituera le véritable indicateur de progression du projet.