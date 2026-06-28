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Abidjan : le Gabon à l’honneur pour la 2ème édition du SISE

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 juin 2026 à 13h52min
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Brice Clotaire Oligui Nguema lors de l'entretien à L'Union © D.R.
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Du 29 au 31 juillet 2026, le Parc des Expositions d’Abidjan se transformera en épicentre de la durabilité africaine à l’occasion de la deuxième édition du Salon International de la Salubrité et de l’Environnement (SISE 2026). Cet événement d’envergure, qui rassemblera une trentaine de délégations internationales, braquera cette année ses projecteurs sur l’engagement écologique remarquable de la République Gabonaise.

Par la voix de sa commissaire générale, Cynthia Baya, l’organisation du SISE a tenu à saluer le rôle de premier plan joué par le Chef de l’État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema en matière de préservation de la biodiversité, de gestion des forêts et de promotion des villes durables. Plus qu’une simple participation, la venue de la délégation gabonaise à Abidjan sera l’occasion de rendre un hommage solennel aux contributions du pays dans la lutte globale contre le dérèglement climatique.

Cette reconnaissance mutuelle se traduira d’ailleurs par un choix historique. Pour la toute première fois de son histoire, cet événement emblématique se délocalisera : la République du Gabon a été officiellement désignée pour abriter, sous le haut patronage de son Président, la prochaine édition du salon (SISE 2027) au sein de la prestigieuse Cité de la Démocratie à Libreville.

Des experts de haut niveau pour des débats cruciaux

Afin d’enrichir les sessions de haut niveau de cette année, le Gabon déploie une expertise pointue. Parmi les figures clés confirmées, Scyrielle P. Sende Etali, Directrice Générale de l’Agence Gabonaise pour le Développement de l’Économie Verte (AGADEV), prendra la parole pour aborder la monétisation des crédits carbone et la valorisation du capital naturel en Afrique centrale.

Scyrielle P. Sende Etali et Serge Olivier N’Zikoue © D.R.

Parallèlement, l’impact du secteur des transports sera minutieusement analysé grâce à l’intervention de Serge Olivier N’Zikoue. Conseiller-Expert en Aéronautique à la Présidence gabonaise, il interviendra lors d’un panel dédié aux incidences environnementales de l’activité aérienne.

Une synergie globale pour l’avenir du continent

En connectant les États, les collectivités territoriales, le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers, le SISE 2026 entend propulser des solutions concrètes autour de l’économie circulaire, de la salubrité urbaine et des financements verts. Le rendez-vous d’Abidjan jette ainsi les bases d’une transition durable renforcée, dont Libreville portera fièrement le flambeau dès l’année prochaine.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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