Port-Gentil : le Mandji Battle Dance revient pour une 5e édition placée sous le signe du «Vivre-Ensemble»

Ecouter l'article

Port-Gentil s’apprête à redevenir, le temps d’une semaine, la capitale gabonaise des danses urbaines. Lancée en 2018 par le label Anouva Production, la 5e édition du Mandji Battle Dance entre cette année dans une nouvelle dimension avec l’ouverture de la compétition aux danseurs solos. Après les demi-finales prévues le 13 août 2026, la grande finale se tiendra le 15 août autour du thème « Le Vivre-Ensemble », avec la participation de danseurs venus notamment de Libreville.

Après quatre éditions consacrées à la promotion de la danse urbaine et à la valorisation de la jeunesse, le Mandji Battle Dance reprend ses quartiers à Port-Gentil. Initiée par Anouva Production, sous l’impulsion de sa promotrice Carmen Ndaot et de sa gérante Isabelle Ekang Minko, la compétition entend désormais conforter sa dimension nationale.

Une cinquième édition qui s’ouvre aux danseurs solos

Au-delà du spectacle, l’événement se veut également un espace d’expression et d’encadrement des jeunes pendant les congés scolaires. Une ambition qui explique le choix d’associer régulièrement des organisations de la société civile aux activités de sensibilisation sur différentes problématiques sociales touchant la jeunesse.

Pour cette édition 2026, les organisateurs ont décidé de faire évoluer le format. Aux groupes traditionnellement engagés dans les battles viendront désormais s’ajouter des danseurs en solo, ouvrant davantage la compétition aux talents individuels. Les demi-finales sont programmées pour le jeudi 13 août avant une grande finale prévue le samedi 15 août. Groupes et solistes seront départagés par des jurys professionnels, avec à la clé des récompenses financières pour les meilleurs compétiteurs. L’arrivée de participants en provenance de Libreville vient également confirmer l’attractivité croissante d’une manifestation initialement enracinée dans la capitale économique.

« Le Vivre-Ensemble » au-delà de la compétition

Cette année, le Mandji Battle Dance sera organisé autour du thème « Le Vivre-Ensemble ». Un choix qui entend donner une portée citoyenne à l’événement en faisant de la danse un vecteur de cohésion, de solidarité et de respect entre les jeunes.

L’ambition affichée par les organisateurs dépasse ainsi la seule détection de talents. Dans un environnement où les périodes de vacances peuvent exposer une partie de la jeunesse à l’oisiveté et à différents comportements à risque, la compétition entend proposer une occupation structurée tout en utilisant la culture urbaine comme outil de sensibilisation.

Des partenaires mobilisés autour de la jeunesse

La tenue de cette cinquième édition repose également sur l’implication de plusieurs partenaires économiques et institutionnels. La SOGARA accompagne notamment la manifestation en qualité de sponsor officiel, aux côtés d’autres entreprises telles que Canal+ et SOBRAGA. La Mairie de Port-Gentil et la Direction provinciale de la Culture apportent également leur soutien à cette initiative, qui contribue au dynamisme culturel de la province de l’Ogooué-Maritime.

Cinq éditions après son lancement, le Mandji Battle Dance tente ainsi de franchir un nouveau palier : conserver son identité portgentillaise tout en s’imposant progressivement comme un rendez-vous national de la culture urbaine. Les échéances des 13 et 15 août permettront surtout de mesurer, sur scène, la vitalité d’une jeunesse gabonaise à laquelle les organisateurs entendent offrir autre chose qu’une compétition : un espace pour créer, se rencontrer et faire reconnaître ses talents.