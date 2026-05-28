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Libreville : la littérature chinoise s’invite au FILIGA 2026

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 14h03min
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Une vue du stand dédié à la littérature chinoise au FILIGA © D.R.
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Fondé en 2022 par l’Union des Écrivains Gabonais (UDEG), le Festival International du Livre Gabonais et des Arts (FILIGA) s’impose désormais comme le carrefour culturel incontournable de l’Afrique centrale. Cette année encore, le festival déploie ses ailes pour célébrer la créativité locale, encourager l’émancipation intellectuelle de la jeunesse et tisser des ponts entre les continents.

Pour cette édition 2026, l’événement réserve une surprise de taille aux passionnés de culture et d’échanges internationaux. Du 28 au 30 mai, le Musée national des Arts, Rites et Traditions du Gabon s’habille aux couleurs de l’Asie en accueillant une grande exposition dédiée à la littérature chinoise.

Les visiteurs auront le privilège de parcourir une collection de plus de 130 ouvrages, tous rigoureusement traduits en français courant. C’est une occasion en or pour plonger dans les mystères d’une civilisation millénaire à travers plus de 30 thématiques captivantes. Que vous soyez féru d’histoire, passionné d’arts, curieux de comprendre les dynamiques de la société contemporaine ou adepte de philosophie ancienne, chaque rayon saura piquer votre curiosité.

Partage, gratuité et convivialité

Au-delà de la simple contemplation, cette exposition se veut interactive et généreuse. Dans un véritable esprit de partage culturel, des distributions gratuites de livres sont organisées directement sur place. Le concept est simple : il vous suffit de scanner le code de l’événement, de suivre la page officielle et de partager l’initiative sur vos réseaux sociaux pour repartir avec un ouvrage sous le bras. Une belle manière de prolonger l’expérience de lecture une fois rentré chez soi.

Un programme riche pour tous les publics

En parallèle de cette mise en avant de la Chine, le FILIGA 2026 continue de faire battre le cœur de la scène artistique africaine. Fidèle à sa mission, le festival propose un menu foisonnant : tables rondes passionnantes, séances de dédicaces intimes, spectacles vibrants de slam et de théâtre, sans oublier des ateliers de formation destinés à faire émerger les talents de demain.

Ne manquez pas ce grand rendez-vous de l’esprit et de la découverte. Pour consulter le programme détaillé, découvrir les invités d’honneur ou revivre les meilleurs moments en images, visitez dès maintenant la page officielle du FILIGA. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 14h03min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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