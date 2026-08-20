RDC : l’épidémie d’Ebola «loin d’être maîtrisée», alerte l’OMS

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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, ce mardi 18 août 2026, que l’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) est désormais la plus meurtrière de l’histoire du pays, avec près de 5 000 cas confirmés et 2 325 décès.

Le dernier bilan communiqué par l’institution traduit une nette aggravation par rapport à celui de la semaine précédente. En quelques jours, le nombre de victimes a dépassé le cap de l’épidémie de 2018-2020, qui avait fait environ 2 300 morts. Cette 17ᵉ épidémie devient ainsi la plus tragique jamais enregistrée en RDC.

L’OMS appelle à intensifier la riposte

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estime que la situation est « loin d’être maîtrisée ». Selon lui, le virus continue de se propager rapidement et menace de s’étendre à d’autres provinces ainsi qu’aux pays limitrophes. L’agence onusienne exhorte les autorités à accélérer le partage d’informations sur les nouveaux cas, à garantir des financements pérennes et à renforcer la coopération transfrontalière. Elle réclame également une protection accrue pour les équipes soignantes sur le terrain.

L’OMS s’inquiète particulièrement du nombre élevé de personnes mourant hors des centres de prise en charge sans avoir été identifiées ni suivies comme cas contacts. Ces décès communautaires entravent le traçage des chaînes de transmission et démultiplient les risques de propagation au sein de la population.

L’Ituri reste le principal foyer d’infection

La province de l’Ituri concentre à elle seule environ 90 % des cas recensés. D’autres zones demeurent sous haute surveillance, notamment le Haut-Uélé, le Nord-Kivu et la Tshopo. La proximité du Haut-Uélé avec l’Ouganda et le Soudan du Sud alimente les craintes d’une extension régionale, tandis qu’autour de Kisangani (Tshopo), le suivi des contaminations s’intensifie. Une part importante des malades reste toutefois à domicile par manque d’accès aux soins, un défi aggravé par l’insécurité ambiante et le déficit de moyens logistiques, notamment en ambulances.

En dépit de ces avertissements, le gouvernement congolais se veut rassurant. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, affirme que la riposte demeure « robuste », soulignant que les 55 zones de santé touchées ne représentent qu’environ 8 % du territoire national. Il reconnaît néanmoins la forte contagiosité de cette souche et la nécessité d’adapter continuellement les protocoles scientifiques.

Pression accrue à l’approche de la rentrée scolaire

Touchant désormais six provinces, le virus impose un défi logistique majeur à la veille de la rentrée des classes. Les autorités doivent sécuriser les établissements scolaires et sensibiliser les communautés sans paralyser l’éducation.

Pour l’OMS comme pour Kinshasa, les prochaines semaines s’annoncent décisives : seul un renforcement ciblé du suivi communautaire et de la prise en charge médicale permettra d’enrayer l’épidémie.

Franchise Nleme Meye, journaliste stagiaire