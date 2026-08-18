VIH/Sida : 70 perdus de vue recherchés par l’hôpital départemental de Bitam

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Soixante-dix personnes vivant avec le VIH ne suivent plus régulièrement leur traitement antirétroviral à l’hôpital départemental de Bitam. Les services de santé tentent de les retrouver afin de les réintégrer dans le circuit de prise en charge, rapporte le média en ligne Direct 9 dans une publication datée du 14 août 2026.

Situé dans le département du Ntem, au nord du Gabon, l’établissement fait face à une situation alarmante : sur 197 patients recensés entre 2024 et 2026, seuls 127 poursuivent effectivement leur traitement sur place. Les 70 autres sont aujourd’hui considérés comme perdus de vue.

Le défi de la réintégration et de l’anonymat

D’après Direct 9, une partie de ces patients aurait choisi de se faire soigner dans les pays voisins, principalement en Guinée équatoriale et au Cameroun. Face au poids de la stigmatisation et des discriminations liées au VIH, la quête d’anonymat pousse fréquemment les malades à fuir leur zone de résidence pour se faire soigner en toute discrétion.

Bien que les motifs exacts de cet abandon restent à préciser, le défi est crucial pour le personnel soignant de Bitam : retrouver ces personnes, réengager le suivi médical et offrir un cadre garantissant la confidentialité. Sans un environnement rassurant, assurer la continuité des soins demeure complexe dans cette localité transfrontalière.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire