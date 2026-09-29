WKN : Le Gabonais Lilian Raganizo sacré champion d’Afrique de kick-boxing

Ecouter l'article

Le Gabonais Lilian Raganizo a remporté, samedi 26 septembre 2026 à Libreville, la ceinture de champion d’Afrique de kick-boxing de la World Kickboxing Network (WKN). Opposé à l’Équato-Guinéen Armando Orlando Iyanga Moliko au Palais des Sports, le combattant local s’est imposé par KO technique lors du troisième round.

L’effervescence était à son comble ce samedi au Palais des Sports de Libreville pour ce choc 100 % Afrique centrale. Face à Lilian Raganizo, l’Équato-Guinéen Armando Orlando Iyanga Moliko abordait le combat avec la ferme intention de décrocher le titre continental. Supervisée par les officiels de la WKN, la rencontre a tenu toutes ses promesses sur le plan de l’intensité et de l’organisation.

La puissance et le soutien du public pour faire la différence

Dès le coup d’envoi, les deux athlètes se sont livrés un duel engagé, multipliant les échanges appuyés pour prendre le contrôle du ring. Plus percutant au fil des minutes, le pugiliste gabonais a progressivement imposé son rythme et pris l’ascendant psychologique, malgré la réplique accrocheuse de son adversaire.

Soutenu par un public en liesse, Lilian Raganizo a accéléré le cadencement au troisième round. Multipliant les enchaînements offensifs et acculant l’Équato-Guinéen, il a contraint l’arbitre à stopper le combat pour préserver l’intégrité physique de son rival. Déclaré vainqueur sous les acclamations des spectateurs, le Gabonais a pu soulever sa nouvelle ceinture de champion d’Afrique.

Une consécration de plus pour un palmarès étoffé

Ce succès prestigieux vient enrichir une carrière déjà bien fournie. En 2016, Lilian Raganizo s’était illustré en décrochant la couronne africaine professionnelle en low-kick chez les moins de 57 kg. Deux ans plus tôt, en 2014, il s’était également distingué en boxe anglaise en décrochant la médaille de bronze lors de la Coupe du Gabon.

Avec cette nouvelle consécration, le combattant affirme un peu plus son statut sur la scène africaine des sports de combat. Pour le Gabon, ce triomphe apporte une vitrine exceptionnelle au kick-boxing national et illustre le dynamisme de ses athlètes au niveau continental.

Heldy OYONO, Journaliste stagiaire