Port-Gentil : lancement d’une campagne gratuite de dépistage du VIH

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Selon un article publié le 17 juillet 2026 par Gabonactu, la Direction générale de la prévention du Sida (DGPS) a procédé au lancement d’une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire et gratuit du VIH/Sida au Centre de traitement ambulatoire (CTA) de Port-Gentil. Cette initiative, qui se déroulera durant toute la période des vacances scolaires, vise à rapprocher les services de dépistage des populations et à encourager une meilleure connaissance du statut sérologique.

Le coup d’envoi de cette campagne a été donné au marché du Camp Boiro, dans le 4ème arrondissement de Port-Gentil. Ce site a été choisi en raison de sa forte fréquentation, permettant aux équipes médicales de sensibiliser un large public tout en proposant un dépistage gratuit, rapide et confidentiel. Placée sous le slogan « Venez vous faire dépister : c’est gratuit, rapide et confidentiel. Zéro Sida, zéro regret », l’opération s’inscrit dans une stratégie de proximité destinée à lever les freins liés à la peur, aux préjugés et à l’éloignement des structures de santé. La directrice du CTA, Dr Marie Renée Okili Abdoulaye-Ondénot, a rappelé que le dépistage demeure l’un des principaux outils de lutte contre le VIH, car il permet une prise en charge précoce des personnes vivant avec le virus.

Objectif : dépister 2 000 personnes dans toute la province

La campagne ne se limitera pas à la capitale économique. Après les principaux marchés de Port-Gentil, les équipes de santé se rendront dans plusieurs localités des départements d’Étimboué et de Bendjé afin d’offrir les mêmes services aux populations rurales. L’objectif fixé est de dépister près de 2 000 personnes sur dix sites, à raison d’environ 200 personnes par étape.

Les premiers résultats sont déjà encourageants puisque 261 personnes ont volontairement accepté de se faire dépister dès la première journée, dépassant ainsi les prévisions initiales. Pour les responsables sanitaires, cette mobilisation témoigne d’un intérêt croissant des populations pour la prévention lorsqu’elles bénéficient d’une information claire et d’un accompagnement adapté. Les autorités sanitaires estiment que les vacances scolaires constituent une période propice pour intensifier les actions de sensibilisation, en raison des nombreux déplacements, des retrouvailles familiales et des activités sociales susceptibles d’accroître les risques de transmission.

À travers cette campagne, la DGPS et le CTA rappellent que connaître son statut sérologique est un geste de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Elles soulignent également qu’un diagnostic précoce permet une prise en charge rapide et offre aux personnes vivant avec le VIH la possibilité de mener une vie longue et en bonne santé grâce aux traitements disponibles.