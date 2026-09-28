Gabon : les agents en attente de poste budgétaire du Ministère de la Santé clochardisés !

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Le Collectif des agents en attente de poste budgétaire (APB) du ministère de la Santé a déclenché un mouvement d’humeur ce lundi 28 septembre 2026 à Libreville. Réunis devant les locaux de leur ministère de tutelle, ces professionnels de santé dénoncent une précarité extrême et réclament la régularisation immédiate de leur situation administrative et financière.

En service depuis plusieurs années, aussi bien dans la capitale que dans l’intérieur du pays, ces agents exercent au quotidien sans percevoir le moindre salaire. Leurs revendications principales reposent sur l’attribution définitive de leurs postes budgétaires et leur mise en solde.

Des décennies de travail sans rémunération

Pour ces travailleurs, le rassemblement de ce lundi est l’aboutissement d’un exaspérant sentiment d’injustice. Certains affirment exercer dans les structures sanitaires du pays depuis plus d’une décennie sans aucune contrepartie financière. « Parmi nous, il y a des agents qui sont en service depuis 10, 14, 15 et même 20 ans, mais nous n’avons ni salaire, ni poste budgétaire, ni mise en solde. Et nous avons constaté depuis plusieurs mois que des mises en solde se font bel et bien au sein de notre ministère, mais elles ne concernent aucun APB », a déploré Kluiver Mve Ebang, l’un des porte-paroles du collectif.

Une commission tripartite restée sans suite

Pourtant, des démarches ont été engagées au plus haut niveau. Le collectif rappelle notamment la tenue d’une commission tripartite en mai 2026, initiée sur instruction du chef de l’État. Cette concertation devait déboucher sur la mise en solde d’au moins 50 agents APB dès le mois de juin suivant. « Malheureusement, nous constatons que cette décision n’a jamais été appliquée à ce jour », a regretté Massande Lionel, membre du collectif.

Un appel direct au Chef de l’État

À bout de souffle face à l’augmentation du coût de la vie et aux charges familiales, les grévistes lancent un appel solennel au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. « Nous demandons simplement à percevoir nos salaires. Nous traversons des moments d’une extrême dureté. Nous avons des enfants, mais nous peinons à les nourrir, à les soigner ou à payer nos loyers. C’est trop ! », s’est indigné Massande Lionel.

Déterminés à faire entendre leur voix, les agents APB entendent maintenir la pression et poursuivre leur mouvement de protestation jusqu’à l’obtention de garanties fermes. Pour ces professionnels de santé, la « restauration de la dignité » prônée par les autorités doit impérativement s’appliquer à ceux qui soignent la nation au quotidien.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire