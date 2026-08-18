Gabon : l’agriculture de rente baisse de 0,8 % au premier trimestre 2026

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Un fragile équilibre s’est dessiné au sein de l’agriculture de rente gabonaise en ce début d’année. Au premier trimestre 2026, l’indice de production du secteur s’est légèrement replié de 0,8 % par rapport au trimestre précédent. Si la trajectoire globale penche vers la baisse, ce recul reste mesuré grâce au dynamisme remarquable de la filière caoutchouc, qui est venue amortir les difficultés rencontrées par l’industrie du palmier à huile.

Selon la dernière note de conjoncture sectorielle publiée par la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale (DGEPF), la filière de l’huile de palme constitue le principal frein de l’activité. Sur les trois premiers mois de 2026, la récolte des régimes de palme s’est contractée de 2,4 %.

La dégradation apparaît encore plus nette lorsqu’on la compare au premier trimestre 2025, affichant une chute de 8,7 % en glissement annuel. Les analystes attribuent cette sous-performance à une baisse générale des rendements au sein des exploitations, un phénomène accentué par la fermeture définitive du site de Pangani (Mandji), dont l’exploitation était devenue économiquement invivable.

La filière caoutchouc confirme son statut de moteur

Face à cet essoufflement, le secteur du caoutchouc humide a joué un rôle de bouclier. L’indice de production de la filière a progressé de 1,4 % sur le trimestre, avant de signer un bond spectaculaire de 15,2 % sur un an.

Cette envolée repose sur les excellents résultats opérationnels enregistrés par la société ORG, soutenus par la reprise progressive et encourageante des activités du groupe ABG. La performance du caoutchouc permet ainsi de contenir l’érosion globale de l’agriculture de rente, dont la production par rapport à l’an dernier fait preuve d’une quasi-stabilité (-0,1 %), évitant un décrochage plus sévère.

Une dualité sectorielle à surveiller

Ce bilan met en lumière la vulnérabilité d’un modèle agricole dépendant des performances d’un petit nombre d’acteurs. Si la résilience du caoutchouc offre un répit salutaire aux indicateurs économiques, la stabilisation du secteur nécessitera un redressement des rendements de la filière palme pour éviter que la fermeture de sites stratégiques ne pèse durablement sur la production nationale.