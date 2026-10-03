Gabon : l’implication citoyenne et tri des déchets, les bons gestes pour une ville propre

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Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité, plusieurs prérequis restent indispensables pour maintenir les espaces publics propres. C’est dans cette optique que Clean Africa rappelle à la population les gestes à adopter au quotidien pour améliorer la gestion des ordures ménagères. Parmi les recommandations figurent le respect des horaires de sortie des déchets, l’utilisation de sacs bien fermés et l’attente du passage des camions de collecte. Ces habitudes simples doivent permettre de limiter les dépôts sauvages et de préserver durablement le cadre de vie de tous dans les quartiers.

À Libreville comme à Akanda, la question de la gestion des déchets repose également sur l’implication de chaque citoyen. Il est notamment demandé aux ménages de sortir leurs ordures au bon moment et de les déposer dans des contenants adaptés, afin de faciliter le travail des agents chargés de la collecte. La société appelle aussi à éviter les dépôts sur la voie publique, qui contribuent à l’obstruction des caniveaux et à la dégradation de l’environnement. Une meilleure organisation des ménages peut ainsi participer concrètement à une ville plus propre et plus saine.

Des gestes simples pour une responsabilité collective

Au-delà de la collecte, le tri des déchets constitue également un geste utile dans la gestion des ordures. Séparer, lorsque cela est possible, les différents types de déchets permet de mieux les orienter et de favoriser leur valorisation. Le conditionnement dans des sacs correctement fermés limite aussi les mauvaises odeurs, la dispersion des déchets et l’attraction des animaux. La sensibilisation rappelle également l’importance de rester attentif au passage des équipes de collecte, notamment à partir de 18 heures, selon les indications communiquées au quotidien.

La propreté urbaine ne dépend donc pas uniquement des moyens mobilisés pour le ramassage. Elle repose aussi sur l’adoption de comportements responsables par les habitants. Respecter les horaires, attendre le passage du camion, fermer correctement les sacs, éviter les dépôts sur la voie publique et participer au tri sont autant de gestes accessibles. À travers cette implication citoyenne, chacun peut contribuer à réduire l’insalubrité et à préserver durablement les rues et les quartiers. La propreté devient ainsi une responsabilité partagée entre les services de collecte et les populations, au bénéfice de toute la communauté.