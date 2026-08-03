Gabon : Libreville au cœur de la diplomatie phytosanitaire africaine

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Du 4 au 7 août, le Gabon devient la capitale africaine de la santé végétale. Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, par l’intermédiaire de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), accueille l’atelier régional Afrique de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). Co-organisé avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cet événement d’envergure rassemble les experts du continent pour harmoniser la riposte face aux menaces biologiques qui pèsent sur nos cultures.

Durant quatre jours, les responsables des Organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) issus d’une quarantaine de pays convergeront vers Libreville. L’objectif ? Examiner rigoureusement les projets de normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) et faire entendre la voix de l’Afrique dans l’élaboration des futurs standards mondiaux.

En marge de ces travaux technico-scientifiques, la capitale gabonaise abritera également une session stratégique du Conseil phytosanitaire interafricain de l’Union africaine (CPI‑UA), consolidant ainsi la coopération continentale.

Un bouclier face au défi climatique et commercial

L’organisation de ce grand rassemblement répond à une urgence écologique et économique critique. L’accélération des échanges commerciaux mondiaux, combinée aux dérèglements climatiques, favorise une prolifération sans précédent d’organismes nuisibles ravageant les récoltes.

Comme le rappelle le ministère, la préservation de la santé végétale ne relève plus d’une simple gestion agricole : elle constitue désormais le pilier fondamental de la sécurité alimentaire, de la protection de la biodiversité et de la vitalité économique de nos pays.

Entre diplomatie agricole et immersion industrielle

En abritant cette rencontre de haut niveau, le Gabon affirme sa volonté de bâtir un commerce agricole sûr, parfaitement aligné sur les exigences internationales. Au-delà des discussions théoriques et de la diplomatie verte, l’événement entend ancrer ses ambitions dans la réalité économique locale.

À ce titre, les délégations étrangères profiteront de leur séjour pour explorer la Zone industrielle de Nkok. Une occasion stratégique d’exposer le savoir-faire industriel gabonais et de démontrer comment le pays conjugue rigueur phytosanitaire et transformation locale durable.