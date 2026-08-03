Fête de la Libération : lancement du concours du quartier le plus propre à Makokou

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À l’occasion de la Fête de la Libération, le 30 août prochain, la ville de Makokou mise sur la propreté et le civisme pour renforcer le cadre de vie de ses habitants. La Coordination générale de l’événement, en partenariat avec la mairie de Makokou a officiellement lancé le concours intitulé « Le quartier le plus propre de la commune de Makokou ». L’objectif étant d’embellir la ville et rappeler l’importance des gestes citoyens.

Dans le communiqué daté du 24 juillet et relayé par Makokou News Tv, cette initiative concerne tous les 32 quartiers de la commune. Elle vise à encourager les populations à s’impliquer activement dans l’assainissement de leur environnement . Au-delà de la compétition,les organisateurs souhaitent faire de cette opération un véritable levier de sensibilisation à la salubrité de l’espace public. Mais aussi, à la responsabilité citoyenne dans un cadre où la gestion des déchets demeure un défi pour de nombreuses collectivités.

Promouvoir une culture durable de la salubrité

Pour inciter les habitants, des prix seront alloués. En effet, le concours récompensera les trois quartiers les plus exemplaires en matière de propreté. Le premier prix est fixé à 1 000 000 FCFA, le deuxième à 700 000 FCFA et le troisième à 500 000 FCFA. La proclamation des résultats ainsi que la remise officielle des récompenses sont prévues pour le 30 août 2026, conformément au communiqué. À travers cette compétition, les autorités locales entendent susciter une dynamique collective autour de l’entretien des espaces publics.

L’objectif est d’amener les habitants à adopter durablement de bonnes pratiques en matière d’hygiène, de gestion des déchets et de préservation du cadre de vie, tout en renforçant l’esprit de solidarité entre voisins. Ce concours s’inscrit dans le programme des activités de la Fête de la Libération, célébration qui met également l’accent sur les actions de développement communautaire. En associant les citoyens à une démarche concrète d’embellissement de leur ville, les organisateurs espèrent créer une saine émulation entre les différents quartiers. Rendez-vous le 30 août à Makokou pour la délibération !