Gabon : 17 familles à indemniser pour la construction de la route Essassa–Bikélé en 2×2 voies

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Les 17 familles affectées par le projet d’aménagement en 2×2 voies de l’axe Essassa–Bikélé ont été officiellement informées des conclusions des enquêtes foncières ainsi que des montants de leurs indemnisations. Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), cette étape a été franchie lors d’une consultation publique présidée à Essassa, dans la commune de Ntoum, par le gouverneur de l’Estuaire, Marie Françoise Dikoumba. Les paiements doivent intervenir avant le démarrage effectif des travaux.

Le projet de construction de la route Essassa–Bikélé entre progressivement dans sa phase opérationnelle. Avant l’ouverture du chantier, les pouvoirs publics ont engagé le processus d’indemnisation des populations dont les propriétés sont directement affectées par l’emprise de cette nouvelle infrastructure routière.

D’après les informations rapportées par l’AGP, le futur axe s’étendra sur 8,80 kilomètres, pour une emprise fixée à 20 mètres. Au total, 17 familles ont été recensées comme étant directement impactées par les travaux.

Des indemnisations annoncées comme immédiatement disponibles

La consultation publique a notamment permis de communiquer individuellement aux personnes concernées les résultats des enquêtes foncières et les montants retenus pour leur indemnisation. Une étape sensible dans un contexte où les grands travaux d’infrastructures suscitent régulièrement des interrogations sur la libération des emprises et la prise en charge des personnes affectées. « Les choses vont dans le bon sens. Les populations sont informées, mais le stress lié à ce type de projet peut parfois faire passer certaines informations au second plan », a expliqué Marie Françoise Dikoumba. Le gouverneur a également relevé que certaines inquiétudes étaient alimentées par la coexistence de plusieurs projets routiers dans les zones d’Essassa et de Bikélé.

De son côté, le directeur général de la Société nationale immobilière (SNI), Jean Pierre Ondounda, a assuré que les financements destinés aux indemnisations étaient déjà mobilisés. Les chèques devaient ainsi être mis à la disposition des bénéficiaires au gouvernorat de l’Estuaire dès le lendemain de la consultation.

Essassa–Bikélé, un maillon du contournement de Libreville

La construction de cette route en 2×2 voies s’inscrit dans une dynamique plus large d’amélioration de la mobilité dans le Grand Libreville. Elle intervient dans la continuité des procédures engagées autour du projet de voie de contournement Akanda–Bikélé–Essassa–Owendo, pour lequel des consultations publiques et opérations d’indemnisation avaient également été organisées.

L’enjeu est double : permettre la réalisation des infrastructures tout en évitant que leur construction ne se fasse au détriment des droits des populations installées sur les emprises concernées. La communication préalable des résultats des enquêtes foncières et le paiement des indemnisations constituent, à cet égard, une étape déterminante.

Le défi du passage rapide aux travaux

Pour les 17 familles concernées, l’attention se porte désormais sur le versement effectif des montants annoncés et les conditions de libération des emprises. Pour l’État, l’enjeu sera ensuite de transformer rapidement cette phase administrative en avancées visibles sur le terrain.

L’aménagement d’Essassa–Bikélé en 2×2 voies est particulièrement attendu dans une zone confrontée à l’urbanisation croissante et à l’augmentation des déplacements quotidiens. Une fois les indemnisations achevées, le démarrage et le rythme d’exécution des travaux constitueront donc les prochains indicateurs permettant d’apprécier l’avancement réel de ce projet routier.