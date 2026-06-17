CEPE : 49 528 candidats sur la ligne de départ

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Ce sont 49 528 candidats qui étaient attendus mardi 16 juin 2026 dans les différents centres d’examen retenus pour le Certificat d’Etude Primaire Elémentaire (CEPE ) session 2026. Sur trois épreuves de composition, les candidats ont abordé cette unique journée d’examen dans un climat de sérénité.

À Libreville, au centre d’examen de l’école publique de sibang 3 dans le sixième arrondissement de Libreville, la mobilisation était maximale. Surveillants, membres du secrétariat, agents des forces de sécurité, tout le dispositif était mis en place pour assurer le bon déroulement des épreuves « Nous avons 354 candidats, qui ont commencé avec l’épreuve de mathématiques ce matin. Jusqu’alors tout s’est bien passé, du dispositif de sécurité aux surveillants de salles, les candidats étaient bien encadrés » a affirmé Claire Mengue Nguema, présidente du centre.

Dernière marche pour une nouvelle étape

Pour les futurs certifiés, la journée a commencé dans le strict respect des conditions prescrites « Lorsque nous sommes arrivés ce matin il nous a été demandé d’entrer en salle et de vérifier nos numéros. Ensuite nous avons posé nos effets devant et avons attendu le début des épreuves », a déclaré un candidat. Entre sérénité et stress, ils ont passé cette journée avec brio. En outre, au centre d’examen de plein ciel Bissegue dans le cinquième arrondissement de Libreville, sept candidats présentaient une situation de handicap. Ce qui leur a valu un traitement particulier.

« Les candidats en situation de handicap sont au nombre de 07 et composent spécialement dans une salle où ils se font accompagnés par un personnel spécialisé », a déclaré Idriss Lewembe Bodioutou, président du centre de plein ciel Bissegue. Dernière étape à franchir avant l’obtention du précieux sésame qu’est le CEPE, les candidats ont été soumis à trois épreuves, mathématiques, questions de cours et français. Pour rappel, ce sont 49 528 candidats qui ont pris part à cet examen sur l’ensemble du territoire national. Les résultats devraient être annoncés dans les semaines à venir pour clôturer l’année scolaire 2025-2026.