Libreville : la Cathédrale Sainte-Marie rouvre ses portes pour l’Assomption 2026

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Après d’importants travaux de restauration, la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption Sainte-Marie de Libreville s’apprête à tourner une page majeure de son histoire. Monseigneur Jean-Patrick Iba-Ba, Archevêque Métropolitain de Libreville, a, par le biais d’un communiqué daté du 1er août 2026, convié l’ensemble des fidèles diocésains ainsi que toutes les personnes de bonne volonté à célébrer la réouverture solennelle de l’Église-Mère de l’archidiocèse. Un rendez-vous spirituel et patrimonial d’envergure programmé du 13 au 15 août 2026.

Les célébrations s’ouvriront le jeudi 13 août dès 14 heures avec une conférence de presse suivie d’une conférence historico-théologique. Cette première journée permettra de mesurer toute la portée spirituelle et architecturale des travaux achevés sur l’édifice religieux.

Le point d’orgue de l’inauguration se tiendra le vendredi 14 août 2026. La cérémonie de réouverture solennelle verra l’ouverture officielle des portes de la cathédrale restaurée, marquant l’aboutissement des chantiers engagés. La journée se poursuivra par la célébration des Premières Vêpres de la Solennité de l’Assomption, la bénédiction des lieux rénovés et un grand concert religieux.

Le samedi 15 août, les fidèles se rassembleront pour la Messe Pontificale de la Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, présidée directement par l’Archevêque Jean-Patrick Iba-Ba.

Un symbole de foi et de communion renouvelé

Pour l’archidiocèse de Libreville, cette réouverture dépasse la simple rénovation de pierres. Elle constitue un véritable temps de grâce destiné à raviver la ferveur et l’unité des croyants autour de leur cathédrale. En rouvrant son sanctuaire à la veille de la fête de la Vierge Marie, l’Église catholique du Gabon entend offrir aux Gabonais un cadre rénové pour approfondir leur communion et célébrer la mémoire vivante de leur patrimoine spirituel.