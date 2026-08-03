Ebola : le vaccin ChAdOx1 BDBV candidat au test contre l’épidémie en RDC 

Ecouter l'article

La lutte contre l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) franchit une nouvelle étape. Un premier candidat vaccin, baptisé ChAdOx1 BDBV, est désormais en cours d’évaluation dans le cadre d’un essai clinique de phase 1. Développé par l’Université d’Oxford en partenariat avec le Serum Institute of India, ce vaccin cible spécifiquement la souche Bundibugyo du virus Ebola, responsable de l’épidémie qui sévit actuellement dans l’est du pays.

L’épidémie d’Ebola avec pour souche le Bundibugyo pourrait être éradiqué grâce à ce vaccin. Une avancée qui est d’ailleurs bien accueillie par l’organisation mondiale de la santé. « Nous saluons le lancement de l’essai clinique d’un vaccin expérimental. Une étape importante pour évaluer la sécurité et les réponses immunitaires induites par ce vaccin », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS cité par RFI.

Vers un ouf de soulagement

Développé par des scientifiques d’Oxford, au Royaume-Uni, il utilise la même technologie que celle du vaccin Covid d’Oxford/AstraZeneca. Plus de 600 000 doses sont déjà disponibles, et 4 000 vont être utilisées pour ce test, indique RFI. Il faut dire que jusqu’à présent aucun vaccin homologué ne protège spécifiquement contre la souche Bundibugyo du virus Ebola. Les vaccins déjà disponibles ciblent principalement d’autres variants du virus. Le développement du ChAdOx1 BDBV répond donc à un besoin urgent, alors que la RDC continue d’enregistrer de nouveaux cas et que les autorités sanitaires redoublent d’efforts pour limiter la propagation de la maladie.

Si les résultats de cette première phase s’avèrent concluants, le candidat vaccin pourrait rapidement passer aux étapes suivantes de son développement. Pour les scientifiques comme pour les populations exposées, cet essai nourrit l’espoir de disposer, à terme, d’un outil supplémentaire pour contenir les épidémies d’Ebola et réduire leur impact humain en République démocratique du Congo. À noter que cinq provinces du pays sont touchées avec un bilan de 3 262 cas cumulés et 1 437 décès déjà enregistrés.