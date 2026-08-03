Médias : la liberté de la presse par l’éthique et la déontologie, le cheval de bataille de l’APIC

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Obtenir à la presse gabonaise sa liberté, c’est entre autres le cheval de bataille de l’Association des professionnels de l’information et de la communication du Gabon (APIC-Gabon). Réuni à Libreville il y a quelques jours, l’Association a réaffirmé son attachement à rendre à ce secteur ses lettres de noblesse rapporte le quotidien d’information L’Union.

Éthique, déontologie, lacunes professionnelles, attitudes contraires à l’essence du métier, ce sont autant de contraintes devant lesquelles les membres de l’Apic doivent lutter. Car, nombreux sont ces acteurs qui font malheureusement montre de ces attitudes dans l’exercice de leurs fonctions. Ce qui fragilise considérablement la réputation du métier de journaliste ou d’acteur de la communication. Si comme on le dit, le journalisme est un métier ingrat, le mouvement entend militer pour l’amélioration du salaire de ces agents.

Des professionnels des médias mis en valeur, un travail bien fait

«Pour avoir une presse libre et respectée, il faut que ceux qui pratiquent ce métier le fassent dans les règles de l’art, dans le respect de l’éthique et de la déontologie »,explique Abel Eyeghe Ekore, président de l’APIC-Gabon. Toute chose qui aura pour conséquence un traitement de l’information juste sans crainte de représailles. «Ainsi, lorsque l’information est donnée, même si elle doit faire mal, le journaliste est protégé, parce qu’il a rempli les conditions pour la diffuser », a ajouté le président de l’APIC.

Selon les confrères de L’Union, de nombreuses actions sont à ce propos menées pour parvenir à cet idéal. Il s’agit entre autres de rencontres mensuelles du «Café des médias», d’une collaboration étroite avec l’ambassade de France pour lutter contre la désinformation, ainsi que des réflexions sur la fragilité du modèle économique de la presse en ligne. Gageons que les propositions émanant de ces rencontres de l’Apic portent de bons fruits pour que l’image de la presse gabonaise soit définitivement rehaussée.