France : comment «Le Petit Oloumi» veut transformer la diaspora en levier économique

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Longtemps cantonné au rayonnement culturel, l’entrepreneuriat gabonais de l’étranger passe à la vitesse supérieure. Le 21 juillet dernier, en marge de la visite d’État du président Brice Clotaire Oligui Nguema en France, le Village de l’Artisanat et de l’Innovation « Le Petit Oloumi » a réuni la diaspora économique à Le Port-Marly. Une initiative qui ambitionne de devenir un carrefour d’affaires incontournable entre Libreville et l’Europe.

C’est un changement de paradigme silencieux, mais mesurable. Alors que les contributions de la diaspora africaine sont souvent résumées aux transferts de fonds privés, le projet « Le Petit Oloumi » entend prouver que les compétences et la création de valeur de l’extérieur peuvent directement alimenter le tissu économique national.

Pensé dès 2024 par deux figures engagées de la diaspora, Chancia Ivala et Steeve Roland Avoungou, l’événement est né d’un constat simple : la scène entrepreneuriale gabonaise basée en Europe manquait de visibilité structurée et d’accès direct aux décideurs publics.

Un adoubement institutionnel au plus haut sommet

Soutenu par l’ambassade de France et les autorités diplomatiques, l’événement a pris une dimension politique majeure avec la venue du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dépassant le cadre de la visite de courtoisie, cette présence présidentielle a fonctionné comme un accélérateur d’opportunités pour les créateurs installés en Europe.

« L’objectif n’était pas seulement de montrer notre savoir-faire, mais d’installer un dialogue direct entre ceux qui créent à l’étranger et ceux qui décident au pays. », a confié un participant à l’événement.

Mode, cosmétique, secteur éditorial ou encore solutions technologiques : cinquante-sept exposants ont présenté la diversité du Made in Gabon. Pour concrétiser ce soutien, une enveloppe financière directe, une dotation de 1 000 euros par exposant, a été attribuée afin d’encourager le développement de leurs activités, parallèlement au financement de la logistique et de l’organisation.

De la vitrine d’exposition à l’écosystème d’affaires

Toute la question est désormais de savoir si cette dynamique survivra à l’effet de projecteur diplomatique. Les organisateurs l’assurent : l’ambition va bien au-delà d’un rendez-vous ponctuel.

Des discussions ont déjà été engagées avec plusieurs institutions nationales au Gabon. L’objectif est d’accélérer le référencement des entreprises de la diaspora, de faciliter leur accès aux mécanismes de financement et de sceller des partenariats commerciaux durables. En se positionnant comme un réseau d’affaires structuré, « Le Petit Oloumi » entend s’imposer comme un pont commercial pérenne entre le Gabon et ses talents de l’extérieur.