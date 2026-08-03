Cameroun : Jail Time Records, le label qui fait des détenus des stars 

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À Douala, au Cameroun, dans l’enceinte réputée redoutable de la prison de New Bell, une initiative musicale inattendue a vu le jour, Jail Time Records. Selon BBC Afrique, ce label de musique installé dans l’enceinte transforme au fil du temps les détenus les plus dangereux en de véritables figures de la scène musicale. Né d’une improvisation, cet espace permettrait aux détenus de se faire entendre dans un milieu qui les réduit au silence par leur détention.

Depuis sa création en 2018, Jail Time Records s’est développé au point de devenir le premier studio d’enregistrement permanent installé dans une prison africaine. Derrière les murs de la prison de New Bell, l’initiative s’est construite autour d’une idée simple. Celle de faire de la musique un outil d’expression, mais aussi de reconstruction personnelle. Le label pensait des morceaux d’artistes incarcérés ou passés par la prison. Ce dans un environnement où la surpopulation et la dureté des conditions de vie restent une réalité quotidienne, souligne le site du label.

La musique comme porte de sortie et de reconversion

Pour les initiateurs du projet, l’enjeu dépasse largement le cadre du divertissement. Il s’agit d’offrir aux détenus un espace où ils peuvent raconter leur histoire, reprendre confiance et entrevoir une autre trajectoire.« C’est cet instrument de résistance… où nous pouvons vraiment partager l’amitié, l’amour et où nos voix peuvent être entendues », explique Steve Happi, l’ancien détenu qui a cofondé Jail Time Records, à l’émission Talking Movies de la BBC.

Dans cet univers fermé, la création artistique agit comme une forme de respiration. Elle ne gomme ni la gravité des actes commis, ni la rigueur de la sanction, mais elle ouvre une brèche. À New Bell, le label trace ainsi un chemin singulier, celui d’une réinsertion qui passe par le micro, la scène et l’écoute. Dans une prison où tout semble confisqué, Jail Time Records redonne aux détenus quelque chose de rare : la possibilité d’être entendus.