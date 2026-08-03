Derniers articlesInternational

Cameroun : Jail Time Records, le label qui fait des détenus des stars 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 août 2026 à 20h26min
1 521 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Ecouter l'article

À Douala, au Cameroun, dans l’enceinte réputée redoutable de la prison de New Bell, une initiative musicale inattendue a vu le jour, Jail Time Records.  Selon BBC Afrique, ce label de musique installé dans l’enceinte transforme au fil du temps les détenus les plus dangereux en de véritables figures de la scène musicale. Né d’une improvisation, cet espace permettrait aux détenus de se faire entendre dans un milieu qui les réduit au silence par leur détention. 

Depuis sa création en 2018, Jail Time Records s’est développé au point de devenir le premier studio d’enregistrement permanent installé dans une prison africaine. Derrière les murs de la prison de New Bell, l’initiative s’est construite autour d’une idée simple. Celle de faire de la musique un outil d’expression, mais aussi de reconstruction personnelle. Le label pensait des morceaux d’artistes incarcérés ou passés par la prison. Ce dans un environnement où la surpopulation et la dureté des conditions de vie restent une réalité quotidienne, souligne le site du label. 

La musique comme porte de sortie et de reconversion 

Pour les initiateurs du projet, l’enjeu dépasse largement le cadre du divertissement. Il s’agit d’offrir aux détenus un espace où ils peuvent raconter leur histoire, reprendre confiance et entrevoir une autre trajectoire.« C’est cet instrument de résistance… où nous pouvons vraiment partager l’amitié, l’amour et où nos voix peuvent être entendues », explique Steve Happi, l’ancien détenu qui a cofondé Jail Time Records, à l’émission Talking Movies de la BBC. 

Dans cet univers fermé, la création artistique agit comme une forme de respiration. Elle ne gomme ni la gravité des actes commis, ni la rigueur de la sanction, mais elle ouvre une brèche. À New Bell, le label trace ainsi un chemin singulier, celui d’une réinsertion qui passe par le micro, la scène et l’écoute. Dans une prison où tout semble confisqué, Jail Time Records redonne aux détenus quelque chose de rare : la possibilité d’être entendus.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 août 2026 à 20h26min
1 521 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : Wilfried Okoumba placé sous mandat d’arrêt provisoire !

3 août 2026 à 21h26min

Gabon : la logistique des chantiers du Groupe Summa confiée à AGL

3 août 2026 à 21h03min

Services consulaires : Le traitement des visas de routine pour le Gabon transféré à l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé

3 août 2026 à 20h35min

Opta Analyst : la 1ère division gabonaise au même niveau que la D4 française 

3 août 2026 à 17h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page