Journée mondiale des parents : ces êtres dévoués pour un avenir sain des enfants 

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Les parents sont célébrés ce 1er juin à l’occasion de la Journée mondiale des parents. Instituée par les Nations unies en 1980, cette journée met en lumière le rôle essentiel joué par les pères, les mères et toutes les personnes qui assument la responsabilité d’élever des enfants. Elle constitue également une reconnaissance du dévouement, des sacrifices et de l’engagement quotidien dont ils font preuve pour assurer un avenir meilleur aux générations futures.

Première cellule de socialisation, la famille demeure un pilier fondamental dans la construction de l’enfant. Au-delà de la satisfaction des besoins matériels, les parents ont pour mission de protéger, accompagner et favoriser le développement harmonieux de la personnalité de leurs enfants. Un environnement marqué par l’amour, la compréhension et la stabilité contribue ainsi à leur épanouissement et à leur préparation aux défis de la vie.

Un engagement reconnu à l’échelle mondiale

S’ils peuvent souvent faire face à des difficultés face au comportement de l’enfant ou même dans les façons de les élever et leur accorder le minimum vital, ils restent des exemples pour les plus petits. Pour l’édition 2026, la Journée mondiale des parents est placée sous le thème « Ensemble pour les parents ». Une occasion de s’arrêter et de penser à l’importance du soutien accordé aux parents et aidant afin d’offrir à chaque enfant les meilleures chances de réussite dès le début de sa vie.

En effet, les familles et les personnes qui s’occupent des enfants jouent un rôle central dans leur bien-être. Elles leur apportent non seulement amour et protection, mais aussi une identité, une sécurité affective et économique ainsi que des repères indispensables à leur croissance. À cet effet, les Nations Unies rappellent l’urgence d’apporter un soutien aux parents. Ce qui se veut un levier important pour lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités et promouvoir le bien-être des enfants. Et cela passe par l’engagement et l’implication de tous, des dirigeants aux citoyens.