UDB : pas de Congrès le 5 juillet, mais un anniversaire sur fonds de luttes internes

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Selon plusieurs médias, citant des sources bien introduites au sein du parti, le président fondateur de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) aurait tranché. Le Congrès de la première force politique du pays n’aura pas lieu le 5 juillet prochain. Un événement pourtant très attendu par les militants, qui auraient mis à profit ce moment pour faire le bilan de la gouvernance actuelle, un an après la création du parti.

Au sein de l’UDB, on justifie cette décision par « la jeunesse de la formation », précise Gabon Review, citant un cadre du parti. Cette incertitude intervient alors que le Secrétaire général Mays Mouissi multiplie les déplacements à l’intérieur du pays, en vue de consolider l’ancrage territorial, quelques mois seulement après avoir raflé la mise lors des élections législatives et locales.

L’anniversaire en lieu et place du Congrès

Si une partie de la presse fait état de luttes internes pour la conquête du Secrétariat général, certains cadres se veulent rassurants. « Nous avons tout simplement opté pour un anniversaire en lieu et place du Congrès », nous a confié un élu UDB à l’Assemblée nationale, précisant que « ce qui se dit dans la presse est faux ». Un argument qui passe difficilement et qui minimise l’ampleur des fractures tant le directoire du parti a démontré, selon certains cadres, « ses limites dans la gestion des crises qui ont secoué le pouvoir ces derniers mois ».

L’idée d’écarter inextremis le Congrès serait selon certains une manière pour l’équipe dirigeante actuelle de couper court sur d’éventuels débats tendant à demander des comptes sur sur le caractère inaudible du parti dans la gestion de la crise de l’Éducation nationale, des réseaux sociaux ou encore plus récemment lors du débat sur le Code de la nationalité. Autant d’enjeux pour lesquels la communication du parti s’est montrée défaillante. Toutefois, en arbitrant en défaveur du congrès, Brice Clotaire Oligui Nguema renouvelle sa confiance à Mays Mouissi, tuant ainsi dans l’œuf les ambitions des partisans du renouvellement.