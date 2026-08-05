Gabon : VAALCO Energy met en service un nouveau puits de gaz sur le bloc d’Etame

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Excellente nouvelle pour le secteur pétrolier gabonais. Le groupe énergétique américain VAALCO Energy a confirmé, ce mercredi 5 août, la mise en production réussie du puits de gaz ETBNM-3, situé sur la structure de North Tchibala, au large des côtes du Gabon.

Foré et complété avec succès, ce nouveau puits d’approvisionnement extrait un gaz destiné à répondre aux besoins énergétiques directs des installations offshore, tout en alimentant les opérations de levage de la plateforme. Selon la compagnie, les analyses de terrain révèlent des caractéristiques de réservoir bien supérieures aux attentes initiales, affichant une forte porosité, une excellente perméabilité ainsi que plus de dix mètres de réservoir productif net.

Si l’exploitation de l’ETBNM-3 n’augmentera pas immédiatement le volume des ventes commerciales, elle répond à un enjeu économique majeur : diminuer le recours au diesel, particulièrement coûteux. « Ce puits n’aura pas d’impact direct sur les ventes, mais permettra de réduire les coûts liés à l’utilisation de diesel. Ceci devrait améliorer la disponibilité des installations et potentiellement accroître la production des puits existants à terme », a précisé le directeur général de VAALCO, George Maxwell.

Par ailleurs, les géologues évaluent actuellement les formations D-9 et D-12 traversées lors des travaux, qui pourraient abriter du gaz humide ou du pétrole léger, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives d’extension.

Cap sur le développement du champ d’Etame

Forte de cette dynamique, l’entreprise a immédiatement enchaîné avec l’étape suivante de son programme de forage. Depuis le 27 juillet, les équipes ont déplacé la plateforme vers la structure SEENT pour lancer le puits pilote, préalable au forage horizontal de développement ETSEM-3PH.

L’objectif de cette intervention est double : préciser le contact huile-eau du champ historique d’Etame et évaluer les ressources de la formation sous-jacente de Dentale. En cas de résultats concluants, un producteur horizontal intégrant 300 mètres de complétion dans les sables de Gamba sera déployé.

À travers cette campagne offensive, VAALCO Energy réaffirme sa volonté d’optimiser ses actifs stratégiques en mer gabonaise afin de maximiser durablement sa production et ses réserves.