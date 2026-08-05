Gabon : Privée de salaire depuis 4 mois, une écogarde décède !

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Hospitalisée en urgence au Centre Hospitalier Universitaire d’Owendo (CHUO), une écogarde gabonaise répondant au nom de Nadège Mauvy a poussé son dernier soupir dans le dénuement le plus absolu. Cette compatriote semble avoir commis le crime d’avoir servi la nation en protégeant les joyaux de la biodiversité forestière sans percevoir le moindre centime de salaire depuis plus de trois mois, privée de surcroît de toute couverture médicale.

C’est un drame qui était annoncé eu égard à l’indifférence de la tutelle des écogardes qui l’a rendu fatal. Ce décès tragique jette une lumière crue sur le gouffre sanitaire et social dans lequel s’enfoncent les agents de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN). Envoyés en première ligne face aux braconniers et aux périls de la jungle pour préserver la faune et la flore nationales, ces sentinelles de l’environnement se retrouvent abandonnées à leur propre sort dès que la maladie frappe.

Nadège Mauvy, martyr et héroïne sans couronne pour la patrie !

Sans fiches de paie à jour ni prise en charge par la sécurité sociale, l’accès aux soins vitaux relève désormais du miracle individuel selon le Syndicat des Écogardes. « Bientôt 4 mois pour les agents qui sont sous Fond État et et 7 mois pour ceux qui ceux qui sont sous fond IRN. Notre collègue a eu tort de servir son pays ? », a déploré au bord des larmes, Stéphane Hughes, Secrétaire général adjoint du Syndicat national des Écogardes du Gabon (SYNEG).

Mais à y voir de près, ce martyr de la conservation a l’écho un désaveu flagrant face aux engagements du président de la Transition devenu Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dernier a fait de la restauration de la dignité des Gabonais la pierre angulaire de son magistère. Quelle dignité reste-t-il à un agent de l’État contraint de mourir en silence sur un lit d’hôpital, faute de pouvoir payer ses ordonnances ? La réponse coule de source.

Ce deuil affligeant ne saurait être perçu comme un simple fait divers. Tout au contraire, il est judicieux d’y cerner un énième signal d’alarme sur la paupérisation de ces héros. Si les arriérés de solde ne sont pas apurés en urgence et si le statut social des écogardes n’est pas pérennisé, cette tragédie ne sera pas la dernière. L’État Gabonais et la direction de l’ANPN doivent sortir de leur léthargie administrative avant que la forêt gabonaise n’enterre d’autres de ses enfants. Repose en paix chère héroïne !