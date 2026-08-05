A La UneDerniers articlesFAITS DIVERS

Gabon : Privée de salaire depuis 4 mois, une écogarde décède !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 5 août 2026 à 12h45min
1 987 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Nadège Mauvy, la regrettée écogarde abandonnée par l'Etat © D.R.
Ecouter l'article

Hospitalisée en urgence au Centre Hospitalier Universitaire d’Owendo (CHUO), une écogarde gabonaise répondant au nom de Nadège Mauvy a poussé son dernier soupir dans le dénuement le plus absolu. Cette compatriote semble avoir commis le crime d’avoir servi la nation en protégeant les joyaux de la biodiversité forestière sans percevoir le moindre centime de salaire depuis plus de trois mois, privée de surcroît de toute couverture médicale.

C’est un drame qui était annoncé eu égard à l’indifférence de la tutelle des écogardes qui l’a rendu fatal. Ce décès tragique jette une lumière crue sur le gouffre sanitaire et social dans lequel s’enfoncent les agents de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN). Envoyés en première ligne face aux braconniers et aux périls de la jungle pour préserver la faune et la flore nationales, ces sentinelles de l’environnement se retrouvent abandonnées à leur propre sort dès que la maladie frappe. 

Nadège Mauvy, martyr et héroïne sans couronne pour la patrie !

Sans fiches de paie à jour ni prise en charge par la sécurité sociale, l’accès aux soins vitaux relève désormais du miracle individuel selon le Syndicat des Écogardes. « Bientôt 4 mois pour les agents qui sont sous Fond État et  et 7 mois pour ceux qui ceux qui sont sous fond IRN. Notre collègue a eu tort de servir son pays ? », a déploré au bord des larmes, Stéphane Hughes, Secrétaire général adjoint du Syndicat national des Écogardes du Gabon (SYNEG). 

Mais à y voir de près, ce martyr de la conservation a l’écho un désaveu flagrant face aux engagements du président de la Transition devenu Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dernier a fait de la restauration de la dignité des Gabonais la pierre angulaire de son magistère. Quelle dignité reste-t-il à un agent de l’État contraint de mourir en silence sur un lit d’hôpital, faute de pouvoir payer ses ordonnances ? La réponse coule de source. 

Ce deuil affligeant ne saurait être perçu comme un simple fait divers. Tout au contraire, il est judicieux d’y cerner un énième signal d’alarme sur la paupérisation de ces héros. Si les arriérés de solde ne sont pas apurés en urgence et si le statut social des écogardes n’est pas pérennisé, cette tragédie ne sera pas la dernière. L’État Gabonais et la direction de l’ANPN doivent sortir de leur léthargie administrative avant que la forêt gabonaise n’enterre d’autres de ses enfants. Repose en paix chère héroïne !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 5 août 2026 à 12h45min
1 987 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

BW Energy Gabon : les pêcheurs de Mayumba désormais équipés en matériel professionnel

5 août 2026 à 13h52min

Gabon : Hermann Immongault échange avec la Fondation Prince Albert II de Monaco sur son projet d’implantation

5 août 2026 à 13h51min

Nationale 1 : quatre morts enregistrés en l’espace d’une semaine

5 août 2026 à 13h35min

Différend Gabon–Guinée équatoriale : quand la Cour constitutionnelle doit apprendre aux médias publics à informer

5 août 2026 à 12h21min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page