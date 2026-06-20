Libreville : l’UDB tisse sa toile dans le 1er Arrondissement

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Ce samedi 20 juin 2026 restera une date clé pour l’Union démocratique des batisseurs (UDB) à Libreville. Le parti a officiellement procédé à l’installation de ses coordinations de quartiers dans le premier arrondissement, marquant ainsi une étape cruciale dans sa stratégie de maillage territorial. Réunis dans le secteur de la CEI, militants et sympathisants ont répondu présents pour insuffler une dynamique nouvelle à leur formation politique.

Pour les responsables de cette formation politique présidée par Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs chef de l’Etat, cette initiative vise avant tout à combler un manque structurel qui avait pesé lors des précédentes échéances électorales. L’objectif est désormais d’ancrer durablement l’UDB dans le quotidien des Librevillois.

Un haut responsable du parti a tenu à cadrer l’événement :

« Nous sommes là réunis dans le cadre de l’installation des structures de base du parti. Comme vous le savez, nous sommes partis aux derniers examens [élections] un peu affaiblis parce que nous n’avions pas les structures de base. Le parti n’était pas encore bien implanté. », a indiqué Jean Jacques Kangué, Délégué provincial de l’UDB dans la province de l’Estuaire.

Malgré ces difficultés passées, l’UDB a su capitaliser sur la dynamique de la transition pour s’imposer. Ce déploiement sur le terrain apparaît donc comme la suite logique de son évolution.

Rapprocher la vision du Chef de l’État des populations

Au-delà de la simple organisation interne, ces nouvelles coordinations de quartiers se veulent des relais d’explication et de pédagogie. Elles auront pour mission de vulgariser les actions et la vision politique des plus hautes autorités de l’État directement auprès des citoyens.

Cette volonté de proximité a été fortement réaffirmée lors des prises de parole : « C’est pour cela, avec ces structures de base que nous sommes en train d’implanter, c’est pour être le plus proche possible des populations. Pour leur expliquer en fond de fonds [en comble] les programmes du Chef de l’État. », a-t-il indiqué.

L’intervenant a également insisté sur les réalisations concrètes visibles dans la province de l’Estuaire, notamment en matière d’infrastructures secondaires et d’accès à l’eau, estimant qu’il est « toujours bon d’expliquer et réexpliquer aux populations » le travail accompli.

Avec cette installation réussie au 1er Arrondissement, l’UDB démontre sa volonté de se structurer à long terme et d’établir un dialogue permanent et de confiance avec la base.