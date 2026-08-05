Football : le cas Medwin Biteghe peut-il rendre réticents les binationaux ?

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À l’heure où la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) multiplie les appels du pied pour séduire la jeune garde binationale, une affaire embarrassante pourrait bien enrayer la machine. En effet, le cas Medwin « Deco » Biteghe, véritable chouchou des Panthères tombé dans l’oubli institutionnel, offre un reflet bien sombre de la gestion des internationaux. Une gestion jusqu’alors chaotique qui ne risque pas de motiver les potentiels arrivants.

Blessé sous le maillot national en mars 2025 face aux Seychelles, le milieu de terrain vit un calvaire extra-sportif depuis 18 mois. C’est en tout cas ce qu’a récemment dénoncé son père, Nguema Jasmin Nguema Ba. Ce dernier, au chevet de son fils, peint le tableau d’un « abandon total ». Mandatée pour se faire opérer au Qatar, la famille aurait préfinancé l’intervention et la rééducation sur promesse de remboursement de l’instance dirigeante. Depuis ? Silence radio, malgré les démarches répétées.

Medwin Biteghe, une situation qui n’attire pas !

Pour le clan Biteghe, l’heure est à la spéculation autour d’un sacrifice délibéré d’une carrière sportive sur l’autel de l’indifférence. S’ils continuent à se ruiner, les membres de la famille regrettent d’avoir cru en leur pays. Cette gestion critiquable envoie un signal catastrophique à la diaspora. Comment convaincre les jeunes pépites ayant la double nationalité de revêtir la tunique nationale si la garantie de prise en charge médicale s’effondre au premier coup dur ?

Disons-le sans ambages, la loyauté envers le drapeau ne peut être un marché d’amour à sens unique. Si la Fegafoot souhaite concrétiser ses ambitions de reconstruction et rassurer ses futurs ambassadeurs, il est impérieux que Pierre Alain Mounguengui et son bureau assument leurs responsabilités, honorent leurs engagements et offrent à « Deco » le soutien qu’un international est en droit d’exiger. Julien Yenda, Ariel Nkoghe voire Cameron Djassougue Mpouho observent. Attention….